Нарциссы вокруг нас: девять признаков того что вы общаетесь с самолюбивым человеком

И если это, например, окажется нарциссическое расстройство личности, то всё будет довольно печально. Нет, эти люди отлично адаптированы к социуму, умеют добиваться своих целей и производить нужное впечатление. Но взаимодействовать с ними – удовольствие намного ниже среднего. Так что Joinfo.ua сейчас расскажет вам по каким отличительным чертам можно отличить нарцисса.

Постоянно преувеличивают собственную значимость

Нарциссу не нужны достижения, чтобы считать себя особенным. Более того, свои самые обычные поступки они умеют преподносить так, словно бы на ваших глазах они совершили невозможное и заслуживают за этого глубокого уважения. И да, они не понимают, насколько нелепо это выглядит при критическом взгляде со стороны.

Считают себя уникальными

Все люди уникальны, но нарциссы твёрдо уверены, что уникальное их нет, не было и не будет. И этому даже никаких подтверждений не нужно – они в это просто верят, а подтверждения можно и выдумать.

Требуют особого отношения

Причём постоянно. Даже если нарцисс таки согласится, что у него есть проблема и пойдёт к психиатру, то он потребует себе исключительно главного врача или профессора с мировым именем, поскольку его случай невероятно сложен и уникален.

Постоянно жаждут восхищения

Но не поступками, с самим фактом своего существования. И если почему-то этого не получают – начинают активно демонстрировать свои прошлые достижения, даже если это неуместно и не имеет никакого отношения к обсуждаемым вопросам.

Не знают о том, что такое эмпатия

Нарциссы не способны к сопереживанию. От них, скорее, можно услышать следующие слова: «Ты страдаешь? Да что ты понимаешь в страданиях! Вот я…» вместо хоть какой-то поддержки, не говоря уж о помощи.

Завидуют другим, но утверждают, что все им завидуют

Типичная ситуация с соринкой в чужом глазу и бревном в своём. Любое чужое «недостаточное восхищение» нарцисс готов интерпретировать как зависть, при этом сам постоянно завидует более успешным окружающим и постоянно пытается перетягивать внимание с них на себя.

Ведут себя высокомерно

Высокомерие, эгоцентризм, снобизм, унижение людей по признакам, от них не зависящим – это всё типичные качества нарциссов. А уж как они любят принижать интеллектуальные способности других людей, даже если для этого никаких оснований нет – это просто словами не передать. Нарциссам не только нужно быть лучше других, им ещё надо и окружающих убеждать, что они хуже его.

Постоянно думают о собственном успехе

У каждого нарцисса есть в голове сценарии событий, в которых он достигает богатства, власти, успеха и всего того, что хочет. При этом там в основном проработан только финал – его реакции, поступки и решения, когда он уже богат и знаменит. А вот как этого всего достигнуть – нарциссы понятия не имеют. Но фантазировать «что было бы если…» это им не мешает.

Используют окружающих