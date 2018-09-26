Чем поить больного ребенка: полезные советы и рекомендации от доктора Комаровского

Доктор Комаровский продолжает помогать интересующимся мамам и папам советами и рекомендациями касаемо различных вопросов воспитания и ухода за малышом. В этот раз педиатр рассказал, что нужно обязательно иметь в домашней аптечке, когда ребенок болеет, информирует Joinfo.ua.

Доктор Комаровский рассказал чем поить больного ребенка

Специалиста часто спрашивают о тех или иных аспектах лечения детей. Ведь маленькие пациенты требуют особого ухода. Заботливые родители поинтересовались, что можно и нужно давать пить ребенку, когда тот болеет.

Евгений Олегович рассказал о «средстве для пероральной регидратации». Врач заявил, что каждая здравомыслящая мама должна обзавестись им, ведь оно является средством № 1 при заболевании. В чем его польза?

Это средство, как правило, порошкообразного вида, нужно разводить в воде. Количество должно указываться на упаковке. В состав этого раствора входят основные соли и глюкоза. Доктор Комаровский рассказал, что он идеально восполнит потерю жидкости в организме ребенка при болезни. А это происходит при любом заболевании.