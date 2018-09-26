Дотянуться до звезды: диета и пластика 47-летней Кристины Орбакайте

Питание и диета

Кристина завтракает не позднее 10 утра, а после ест каждые 2-3 часа небольшими порциями. Орбакайте ограничивает употребление сладкого и калорийного. А вот продукты, способствующие выведению токсинов из организма (овощи, фрукты, клетчатка), есть в ее рационе всегда.

Если певице нужно экстренно сбросить вес, она выбирает строгую диету. Например, в течение пяти дней (не более) ест только зеленые овощи и пьет исключительно зеленый чай или пользуется тибетской методикой похудения: на 1-2 дня оставляет в рационе только фрукты, овощи и молоко. Обе системы помогают очистить организм, что и приводит к избавлению от лишних килограммов, но соблюдать их следует, разумеется, только после общения со специалистом.

Тренировки

Основа ее тренировок – танцы. Певица систематически занимается у станка, ходит на групповые классы латины. Для сжигания калорий прибегает к кардионагрузкам. Причем постоянно экспериментирует с видами тренировок: от сайклинга до динамического бокса. Звезда также посещает занятия по бикрам-йоге, силовые тренировки и плавает примерно по часу в день. Все старания знаменитости можно увидеть на ее концертах и светских мероприятиях – с такой фигурой Орбакайте может позволить носить себе облегающие вещи.

Уход за собой

Кристина любит находиться в криокапсуле – это бочонок с холодным потоком, благодаря которому можно поддерживать молодость. Другие способы сохранить красоту – это сон (Орбакайте пользуется любым свободным моментом и всегда носит с собой подушечку) и ванны с солью.

Макияж

Кристина признается, что днем и вне выступлений старается не краситься. А в сценическом макияже предпочитает делать акцент на губах. Но время от времени в Instagram певицы нет-нет да и промелькнет образ с яркими смоки айз. Певица также подчеркивает яблочки щек с помощью румян персикового или розового оттенка. Кстати, здесь мы тестируем новые средства для губ, которые наверняка по цвету подошли бы исполнительнице.

Со временем скулы Кристины стали более выраженными, поэтому можно предположить, что для придания объема использовались филлеры на основе гиалуроновой кислоты или были удалены комки Биша. Со временем «приподнялась» верхняя треть лица. В молодости нависание кожи век было более выраженным, а брови были несколько ниже. Скорее был сделан лифтинг.

Пластика