Почему мы неправильно используем бальзам для губ

Как выбрать и как использовать бальзам для губ

Выбирая бальзам для губ, в первую очередь определись, для чего он тебе нужен. Состав средства должен отвечать твоим потребностям. Летом выбирай бальзам с SPF, зимой – с витаминами и более насыщенной текстурой. Если твои губы нуждаются в серьезном уходе (например, на них множество мелких трещинок), приобрети в аптеке лечебный восстанавливающий бальзам (на нем должна быть пометка repair). А если бальзам ты покупаешь лишь как часть полноценного ухода при отсутствии серьезных недостатков – выбери обычный увлажняющий бальзам с легкой текстурой. В идеале в его состав должны входить растительный воск, питательные масла и витамин Е.

Но важно не только выбрать подходящий бальзам, но и правильно им пользоваться. Лучше всего наносить его на чистые губы, без следов помады (если тебе нужен еще и цвет, присмотрись к оттеночным бальзамам или увлажняющим пигментам). Также желательно очистить губы специальным скрабом перед нанесением средства. Защитный бальзам нанеси на губы не позднее, чем за 15 минут до выхода из дома – так он лучше впитается и вовремя начнет работать.

Не покупай «вкусные» бальзамы

Когда твой бальзам для губ имеет сладкий фруктовый вкус или умопомрачительно пахнет, скажем, пепперони (да, бывает и такое), так и хочется наносить его снова и снова. А еще возникает непреодолимое (порой даже неосознанное) желание облизнуться. А в этом и кроется коварство подобных бальзамов. И дело не только в выгоде производителей косметики из-за того, что ты покупаешь их средство чаще.

Если ты будешь часто облизывать губы, то они будут сохнуть сильнее. А если губы сохнут – ты чаще используешь бальзам. Замкнутый круг, правда? К тому же не забывай, что все эти приятные вкусы достигаются отнюдь не за счет натуральных компонентов. Мы, конечно, не призываем тебя отказаться от бальзамов вообще, но попробуй выбирать средства без особых запахов, особенно, если замечаешь, что проблема шелушения после покупки вкусного товара так и не ушла.

Попробуй подсолнечное масло

Если твои губы действительно нуждаются в бальзаме едва ли не каждый пятнадцать минут из-за чрезвычайной сухости, то, скорее всего, им просто не хватает витаминов. В частности, витамина Е. Купи в аптеке этот витамин (чаще всего он продается в капсулах) и втирай в губы ежедневно утром и вечером. Этого будет достаточно, чтобы защитить твои губы как в течение дня, так и восстановить их ночью, когда ты спишь. А еще для ночного ухода уже давно придумали специальные маски для губ. Также подойдет и простое нерафинированное подсолнечное масло (тоже богатое этим витамином), которое можно наносить с помощью ватной палочки.

Кроме того, витамин Е не будет тормозить процесс отшелушивания ороговевших клеток с твоих губ, как это делает бальзам, если ты пользуешься им слишком часто. Таким образом, будет происходить нормальный процесс обновления клеток, а значит, твои губы будут выглядеть более ухоженными.

Бальзам для экстремальной погоды

В некоторых случаях без специальных бальзамов для губ действительно не обойтись. Например, в сильный мороз, во время сильного ветра. В таких случаях лучше всего подбирать жирный бальзам, который сможет обеспечить твоим губам защиту от неблагоприятных факторов.