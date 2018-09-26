8 животрепещущих вопросов о молоке

Укрепляет кости?

Да, но только у детей и людей до 30 лет. Именно в это время происходит минерализация костей — в них накапливается кальций. Поэтому так важно получать его из пищи, в первую очередь — из молочных продуктов. Хотя потребление молочных продуктов и приветствуется в среднем и старшем возрасте, оно не улучшит состояние о скелета.

Ученые провели метаанализ данных шести крупных исследований, в которых приняло участие 200 тысяч человек. Он показал, что связи между молоком и улучшением здоровья костей у взрослых людей нет. Шведское исследование, в котором принимали участие 45 тысяч мужчин и 61 тысяча женщин в возрасте 39 лет показало аналогичные результаты. Никакого смысла нет и в потреблении молока, которое специально обогащают витамином D, это никак не влияет на минерализацию костей.

Можно ли добавлять в кофе?

Да, кофе с молоком пить можно — вы не заболеете и не умрете. В мировых рекомендациях нет никаких запретов на это сочетание продуктов, так же как нет ограничений на чай с молоком. Молоконе снижает количество антиоксидантов в этих напитках. Но все же не стоит забывать, что оно увеличивает их калорийность.

Провоцирует аллергию?

Не стоит путать непереносимость лактозы с аллергией — это разные проблемы, которые требуют разной коррекции рациона. Аллергия возникает, если иммунная система «отвергает» белки из коровьего молока. В основном она встречается у детей, когда в рацион начинают вводить молочные продукты, и проявляется сыпью, отеками губ, коликами, рвотой; может появиться экзема

Как понять, что у вас непереносимость лактозы?

Когда вы едите молочные продукты, в организм поступает молочный сахар — лактоза. Чтобы его расщепить, вырабатывается специальный фермент — лактаза. Он разбивает сахар на две части — глюкозу и галактозу, которые поступают в кровь. Ген, отвечающий за выработку этого фермента, есть практически у всех народов, которые в силу своей истории занимались скотоводством и употребляли молочные продукты. Например, более 90% голландцев, шведов, австралийцев и больше 50% русских на протяжении всей своей жизни пьют молоко без побочных эффектов.

У народов, которые обходились без молока — японцев, китайцев, индейцев, эскимосов, — такая генетическая мутация не сформировалась. Их пищеварительная система не может расщепить молочный сахар — он остается в кишечнике, где на него «нападают» бактерии. Из-за этого начинается настоящая «битва», которая сопровождается газообразованием, тошнотой и диареей. Если у вас бывают такие симптомы после молока, можно сдать специальный анализ на непереносимость лактозы.

Не нужно демонизировать молоко