Психологические последствия похудения: подводные камни

Самооценка

Стоит учесть, что люди, которые в «тяжелом весе» не могли похвастаться хорошей самооценкой, не получают ее после похудения в качестве бонуса.. Она повышается постепенно, и тут многое зависит от мнения окружающих. При этом некоторые ученые находят связь между самооценкой и килограммами, утверждая: чем больше веса вы теряете, тем больше удовлетворения испытываете. Степень удовлетворенности зависит от способа похудения —самооценка выше у тех, кто избавился от лишнего веса самостоятельно, не прибегая к препаратам и хирургическому вмешательству.

Оценка со стороны

Чаще всего вместо искренней радости женщины слышат скрытую критику в свой адрес. «Выглядишь истощенно». «А это не опасно?» «Ничего, родишь — вес вернется». Непрошеная забота кого угодно выведет из равновесия. Похудевший должен либо иметь стальные нервы, либо понимать, что люди оценивают окружающих с позиции собственного отношения к весу и пищевым привычкам. Стремление удержать форму может привести к тому, что привычный круг контактов сузится.

Отношения с близкими

В отличие от веса, проблемы в семье никуда не уходят. Не стоит думать, что привлекательный внешний вид кардинально изменит погоду в доме. Мужчины, например, часто думают, что если они потеряют вес, то сексуальная жизнь в семье наладится. Это ошибочное мнение, которое заканчивается сильным разочарованием и как следствие, приводит к набору веса. Отношения с близкими не зависят от внешнего вида — их любовь, тревоги и обиды никак не связаны с цифрой на весах.

Разочарование

Статистика показывает: у 95% людей сброшенный вес возвращается в течение нескольких месяцев или лет. Психотерапевты настаивают: борьбу с лишним весом нужно воспринимать как промежуточную цель на пути к более высокой, четко понимать, для чего это нужно. Решение одной проблемы не решает все остальные. После похудения еще сильнее приходит осознание, что жизнь несовершенна.