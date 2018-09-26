Ср, 26.09.2018
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  • В Дубае покажут самые дорогие туфли в мире из золота и бриллиантов

В Дубае покажут самые дорогие туфли в мире из золота и бриллиантов

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Screenshot Instagramist

ФОТО: Instagram

В дубайском отеле Бурдж-эль-Араб покажут коллекцию обуви из золота и бриллиантов, пишет Life. Самая дорогая пара оценивается в 17 миллионов долларов, сообщает издание из ОАЭ The National.

Дизайнерская обувь создавалась совместно с ювелирными компаниями. На носу самых дорогих туфель расположился 15-каратный бриллиант. Всего на поверхности закреплено 236 бриллиантов.

Туфли "подешевле" оцениваются в 17–27 тысяч долларов, они также украшены золотом и бриллиантами, некоторые пары — рубинами или жемчугом.

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