Ляйсан Утяшева рассказала, как похудела на 30 килограммов

Все вернулись из отпусков и приступили к работе, набрав лишние килограммы. У меня самой такие срывы были... Все мы люди... Но как тяжело приводить себя в форму! В этот раз за отпуск минус 2 кг. Волшебных таблеток нет, а если и есть, то там такая побочка.

По мнению бывшей гимнастки, без правильного питания, физических нагрузок и сильной мотивации достичь желанной физической формы почти невозможно.