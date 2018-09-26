Ляйсан Утяшева рассказала, как похудела на 30 килограммов

Ляйсан Утяшева, которая когда-то похудела на 30 килограммов, продолжает не только оставаться в отличной форме, но и намерена дальше сбрасывать вес. В личном микроблоге 33-летняя ведущая показала, как выглядит сейчас и какой была в 19 лет, пишет Mail.ru.
Все вернулись из отпусков и приступили к работе, набрав лишние килограммы. У меня самой такие срывы были... Все мы люди... Но как тяжело приводить себя в форму! В этот раз за отпуск минус 2 кг. Волшебных таблеток нет, а если и есть, то там такая побочка.
По мнению бывшей гимнастки, без правильного питания, физических нагрузок и сильной мотивации достичь желанной физической формы почти невозможно.
Пользователи сети были единодушны в одном: Ляйсан очень идет улыбка. А вот мнения по поводу веса ведущей разделились. Многие не увидели ничего страшного в том, как раньше выглядела Утяшева. «Такая красивая и сильная женщина», «Ляйсан, вы сейчас выглядите моложе, чем в 18», «Улыбка вам идет», «Вы в 19 все равно очень хорошо и красиво выглядели!», «А вы мне и сейчас и в прошлом нравитесь. В 19 лет девичья прелесть!» — пишут Ляйсан.