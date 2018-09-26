Идеальный рацион: какие продукты питания человек должен употреблять постоянно

Часто мы недооцениваем те или иные продукты питания. То ли из-за незнания их пользы, то ли из-за неприметного внешнего вида, то ли потому, что нам не нравятся их вкусовые качества. Хотя эти недооцененные продукты могут принести намного больше пользы, чем другие, сообщает Joinfo.ua.

Продукты питания, которые человек должен употреблять постоянно

Диетологи советуют обратить свое внимание на продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами. Именно эти продукты должны быть в рационе каждого из вас.

Начнем с различных сортов капусты. Это кольраби – богатая калием и клетчаткой, а также витаминами С и В6. Белокочанная и китайская капуста пригодятся тем, кто тщательно следит за фигурой, ведь они малокалорийны и насыщены кальцием, клетчаткой и железом.

Употребление брюссельской капусты может снизить риск развития некоторых видов раковых клеток. Также она содержит витамины A, C, K, B6.

Не стоит забывать и о брокколи. Особенно ее советуют ввести в рацион беременным женщинам из-за витамина С и фолиевой кислоты, которая в ней находится.

Диетологи выделили также латук, рукколу и петрушку. Одна чашка латука вмещает всего лишь 5 калорий и много витаминов с минеральными веществами. Руккола, в свою очередь, улучшит ваше пищеварение и наполнит организм кальцием, железом и цинком. Петрушка нужна для того, чтобы поддержать оптимальный уровень витаминов в организме.