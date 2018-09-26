ТОП-7 глупых ошибок в организации свадьбы

Главная ошибка - стараться угодить всем. Родители требуют классический сценарий с выкупом и пышным белым платьем, друзья уговаривают отменить конкурсы и устроить дискотеку. А вы уже не рады, что спросили совета и хотите все отменить, чтобы улететь к океану. Это ваш день, поэтому отражать он должен именно ваши желания и ваш вкус. Если все правильно организовать, то все останутся довольны. Это 10 самых распространенных ошибок, которые допускают будущие муж и жена, планируя свадьбу.

1. Все в один стакан

Выкуп, ЗАГС, прогулка, фотосессия, выездная церемония, для тех, кого не было в ЗАГСе, ужин, конкурсы, дискотека - и все за один день. Не слишком ли насыщенная программа? Чтобы все подготовить и успеть, молодоженам и гостям надо будет встать в 4 утра. А ради чего? Чтобы к концу фотосессии уже тянуло в сон, а на ужине и вовсе слипались глаза? ЗАГС - это формальность, туда можно зайти в будний день, а после посидеть в ресторане с близкими родственниками. Фотосессия - мероприятие, на котором никому, кроме молодых и фотографа, присутствовать не обязательно. Кто сказал, что гостям нравится тащиться в душном лимузине по пробкам к достопримечательностям, а потом несколько часов ждать, пока закончится съемка жениха и невесты? Старайтесь организовать все так, чтобы всем было максимально комфортно и не бойтесь разнести мероприятие на насколько дней.

2. Погода на нашей стороне

Всегда нужно брать в расчет погоду. Это то, что не сможет исправить ни один даже самый опытный организатор. Выбирая платье и обувь, думайте о том, какая будет погода. Легкое летнее платье зимой - не уместно. Выбирая место проведения, думайте о погоде. Шатры на открытом воздухе не спасут от проливного дождя или сильного ледяного ветра. Продумывайте сразу несколько вариантов развития событий для всех возможных погодных условий. Это единственный фактор, который нельзя предугадать со стопроцентной гарантией, поэтому глупо им пренебрегать.

3. Традиции - наше все

Если вам не нравится целоваться на публике, то попросите ведущего предупредить об этом гостей, чтобы не страдать от бесконечных, неуместных и пошлых криков «ГОРЬКО». Если вы не хотите устраивать выкуп невесты в обшарпанном подъезде, то оставьте эту затею и подружек невесты попросите забыть об этом. Никакая традиция не должна идти вразрез с вашими пожеланиями и предпочтениями. Хотите праздновать свадьбу в черном купальнике возле бассейна, а не в белом платье в торжественном зале - празднуйте. Стереотипы и традиции - это прошлый век, будьте свободнее, будьте собой.

4. Гостей мало не бывает