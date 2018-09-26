ТОП-7 глупых ошибок в организации свадьбы

Свадьба - очень затратное мероприятие, причем потратить придется не только внушительную сумму денег, но и львиную долю своих нервов. Молодожены, как правило, знают, чего хотят от этого дня, и знают, какие ошибки не стоит допускать, но неведомые силы заставляют молодых вновь и вновь допускать одни и те же промахи, пишет 101.
Главная ошибка - стараться угодить всем. Родители требуют классический сценарий с выкупом и пышным белым платьем, друзья уговаривают отменить конкурсы и устроить дискотеку. А вы уже не рады, что спросили совета и хотите все отменить, чтобы улететь к океану. Это ваш день, поэтому отражать он должен именно ваши желания и ваш вкус. Если все правильно организовать, то все останутся довольны. Это 10 самых распространенных ошибок, которые допускают будущие муж и жена, планируя свадьбу.
1. Все в один стакан
Выкуп, ЗАГС, прогулка, фотосессия, выездная церемония, для тех, кого не было в ЗАГСе, ужин, конкурсы, дискотека - и все за один день. Не слишком ли насыщенная программа? Чтобы все подготовить и успеть, молодоженам и гостям надо будет встать в 4 утра. А ради чего? Чтобы к концу фотосессии уже тянуло в сон, а на ужине и вовсе слипались глаза? ЗАГС - это формальность, туда можно зайти в будний день, а после посидеть в ресторане с близкими родственниками. Фотосессия - мероприятие, на котором никому, кроме молодых и фотографа, присутствовать не обязательно. Кто сказал, что гостям нравится тащиться в душном лимузине по пробкам к достопримечательностям, а потом несколько часов ждать, пока закончится съемка жениха и невесты? Старайтесь организовать все так, чтобы всем было максимально комфортно и не бойтесь разнести мероприятие на насколько дней.
2. Погода на нашей стороне
Всегда нужно брать в расчет погоду. Это то, что не сможет исправить ни один даже самый опытный организатор. Выбирая платье и обувь, думайте о том, какая будет погода. Легкое летнее платье зимой - не уместно. Выбирая место проведения, думайте о погоде. Шатры на открытом воздухе не спасут от проливного дождя или сильного ледяного ветра. Продумывайте сразу несколько вариантов развития событий для всех возможных погодных условий. Это единственный фактор, который нельзя предугадать со стопроцентной гарантией, поэтому глупо им пренебрегать.
3. Традиции - наше все
Если вам не нравится целоваться на публике, то попросите ведущего предупредить об этом гостей, чтобы не страдать от бесконечных, неуместных и пошлых криков «ГОРЬКО». Если вы не хотите устраивать выкуп невесты в обшарпанном подъезде, то оставьте эту затею и подружек невесты попросите забыть об этом. Никакая традиция не должна идти вразрез с вашими пожеланиями и предпочтениями. Хотите праздновать свадьбу в черном купальнике возле бассейна, а не в белом платье в торжественном зале - празднуйте. Стереотипы и традиции - это прошлый век, будьте свободнее, будьте собой.
4. Гостей мало не бывает
Составляя список гостей, забудьте о том, что вы можете кого-то обидеть. Не надо звать всех, кого знаете, зовите только тех людей, с которыми действительно хотите разделить свое счастье в этот день. Перестаньте думать о других в ущерб себе. Иногда один нежеланный гость может испортить настроение и все мероприятие в целом. Да, и никаких бывших на свадьбе. Пусть вы даже поддерживаете отношения, но такие гости на свадьбе неуместны. Также стоит отказаться от приглашения людей, к которым ваша половинка испытывает ревность - симпатичная коллега и тайно влюбленный друг пусть порадуются вашему празднику на расстоянии.
5. Красота требует жертв
В этот день вам будет тяжело не только морально, но и физически. Вам придется много ходить, стоять и танцевать, поэтому позаботьтесь о комфорте. Тугие корсеты в жаркий летний день могут довести до обморока, а неудобные ботинки натереть кровавые мозоли. Если соблазн приобрести что-то жутко красивое, но катастрофически неудобное велик, то позаботьтесь о том, чтобы вам было во что переодеться, когда официальная часть подойдет к концу. Ни одни даже самые красивые туфли не должны лишать вас веселых танцев на собственном торжестве.
6. Фотографироваться будем на айфон
Экономить можно на чем угодно, только не на фотографе. Лучше взять платье в прокат и попросить соседку спечь торт, но на фотографе экономить нельзя. Это ваша память, это ваши эмоции и теплые воспоминания. Эти фотографии вы будете показывать внукам, а они - своим внукам. Такое событие заслуживает того, чтобы войти в историю достойно. Не надо просить двоюродного брата или подругу пофотографировать, даже если вам нравятся их работы. Дайте им возможность провести этот праздник вместе с вами - весело и не напрягаясь.
7. Отказаться от организаторов
Специально обученные люди помогут вам организовать ваш праздник и уложатся в любой, даже самый скромный бюджет. Нет, если у вас потрясающе развиты организаторские способности, есть проверенные подрядчики, и вы знаете где что заказать подешевле, дерзайте. Но если вы не организатор от бога, то доверьтесь профессионалам, каждый должен заниматься своим делом. Незнание и неопытность в организаторском деле может преподнести вам много неприятных сюрпризов. Доверять любую работу на таком важном мероприятии, как свадьба, нужно только проверенным людям.