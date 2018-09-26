Список из 11 стран, в которых живут самые красивые женщины

В каждой стране есть красавицы, но некоторым как-то особенно повезло: количество прекрасных девушек в процентном соотношении у них просто зашкаливае, пишет asjust!
Career Addict составил рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, который вам следует учесть, планируя следующий отпуск!
Кто же занял первое место?..
11. Россия.
Девушки из России отличаются яркими глазами, русыми волосами, светлой кожей и природным румянцем. Русские женщины уделяют большое внимание своей красоте, зная, что это очень мощное оружие. Многие успешные модели родом из России.
Самые яркие представительницы: Мария Шарапова, Анна Курникова, Алина Кабаева, Ирина Шейк.
10. Аргентина.
Аргентина славится футболом, пейзажами и великолепной культурой и, естественно, красавицами. Эти девушки просто умопомрачительно хороши. Население Аргентины — это результат смешивания испанской крови с коренным населением Южной Америки, что не могло остаться без следа.
Самые яркие представительницы: Мария Инес Риверо, Джули Гонсало.
9. Колумбия.
Колумбия известна всему миру высококачественной пластической хирургией, что дало свои плоды. Конечно, нельзя говорить, что красота колумбиек — стопроцентный результат хирургического вмешательства! Колумбийки и сами по себе умопомрачительно красивы!
Самые яркие представительницы: Шакира, София Вергара, Сулай Энао.
8. Венесуэла.
Венесуэльские девушки довольно утончённые, высокие и худенькие, а экзотика в их внешности добавляет изюминки. Они — частые победительницы международных конкурсов красоты.
Самые яркие представительницы: Габи Эспино, Норелис Родригес.
7. Сербия.
Ангельская внешность сербских девушек завораживает. Сербки любят богатый макияж и стараются выглядеть настолько сексуально, насколько это возможно.
Самые яркие представительницы: Ана Иванович, Ивана Шпанович, Александра Вукович.
6. Бразилия.
Бразильские девушки популярны во всём мире из-за своих феерических карнавалов. Бразильянки обладают аппетитными фигурами, смуглой кожей и красивыми волосами. Многие популярные модели родом из Бразилии.
Самые яркие представительницы: Адриана Лима, Жизель Бюндхен, Алессандра Амбросио, Таис Араужо.
5. Австралия.
Во внешности австралийских девушек смешано несколько разных культур, из-за чего они имеют различные типажи лица и тона кожи. А ещё австралийки много времени уделяют своей внешности, независимы и обладают хорошим чувством юмора. Реклама
Самые яркие представительницы: Николь Кидман, Марго Робби, Миранда Керр.
4. Италия.
Итальянские женщины обладают горячим темпераментом, знают толк в моде, стиле и макияже. Они одарены природной красотой, поэтому до преклонных лет выглядят молодо и свежо.
Самые яркие представительницы: Моника Беллуччи, Элизабетта Каналис, Рафаэлла Фико, Николь Минетти.
3. Индия.
Индия — это страна острых соусов и давних традиций. Но помимо всего прочего, в этой стране живут одни из самых красивых девушек мира. Их нежная кожа медового цвета, тёмные волосы и черные глаза завораживают!
Самые яркие представительницы: Приянка Чопра, Шрея Гошал, Дипика Падуконе.
2. Швеция.
Светлые волосы, кристально голубые глаза — вот что значит красота по-шведски. Шведки известны не только своей прелестью, но и свободолюбием, а также умением жить!
Самые яркие представительницы: Карен Виктория Сильвстедт, Петра Силандер, Элин Нордегрен, Дани Карлссон.
1. Украина.
Украинские модели признаны одними из самых красивых во всём мире, они часто становятся победительницами и финалистками международных конкурсов красоты.