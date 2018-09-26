Список из 11 стран, в которых живут самые красивые женщины

Career Addict составил рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, который вам следует учесть, планируя следующий отпуск!

Кто же занял первое место?..

11. Россия.

Девушки из России отличаются яркими глазами, русыми волосами, светлой кожей и природным румянцем. Русские женщины уделяют большое внимание своей красоте, зная, что это очень мощное оружие. Многие успешные модели родом из России.

Самые яркие представительницы: Мария Шарапова, Анна Курникова, Алина Кабаева, Ирина Шейк.

10. Аргентина.

Аргентина славится футболом, пейзажами и великолепной культурой и, естественно, красавицами. Эти девушки просто умопомрачительно хороши. Население Аргентины — это результат смешивания испанской крови с коренным населением Южной Америки, что не могло остаться без следа.

Самые яркие представительницы: Мария Инес Риверо, Джули Гонсало.

9. Колумбия.

Колумбия известна всему миру высококачественной пластической хирургией, что дало свои плоды. Конечно, нельзя говорить, что красота колумбиек — стопроцентный результат хирургического вмешательства! Колумбийки и сами по себе умопомрачительно красивы!

Самые яркие представительницы: Шакира, София Вергара, Сулай Энао.

8. Венесуэла.

Венесуэльские девушки довольно утончённые, высокие и худенькие, а экзотика в их внешности добавляет изюминки. Они — частые победительницы международных конкурсов красоты.

Самые яркие представительницы: Габи Эспино, Норелис Родригес.

7. Сербия.

Ангельская внешность сербских девушек завораживает. Сербки любят богатый макияж и стараются выглядеть настолько сексуально, насколько это возможно.

Самые яркие представительницы: Ана Иванович, Ивана Шпанович, Александра Вукович.

6. Бразилия.

Бразильские девушки популярны во всём мире из-за своих феерических карнавалов. Бразильянки обладают аппетитными фигурами, смуглой кожей и красивыми волосами. Многие популярные модели родом из Бразилии.

Самые яркие представительницы: Адриана Лима, Жизель Бюндхен, Алессандра Амбросио, Таис Араужо.

5. Австралия.

Во внешности австралийских девушек смешано несколько разных культур, из-за чего они имеют различные типажи лица и тона кожи. А ещё австралийки много времени уделяют своей внешности, независимы и обладают хорошим чувством юмора. Реклама

Самые яркие представительницы: Николь Кидман, Марго Робби, Миранда Керр.

4. Италия.

Итальянские женщины обладают горячим темпераментом, знают толк в моде, стиле и макияже. Они одарены природной красотой, поэтому до преклонных лет выглядят молодо и свежо.

Самые яркие представительницы: Моника Беллуччи, Элизабетта Каналис, Рафаэлла Фико, Николь Минетти.

3. Индия.

Индия — это страна острых соусов и давних традиций. Но помимо всего прочего, в этой стране живут одни из самых красивых девушек мира. Их нежная кожа медового цвета, тёмные волосы и черные глаза завораживают!

Самые яркие представительницы: Приянка Чопра, Шрея Гошал, Дипика Падуконе.

2. Швеция.

Светлые волосы, кристально голубые глаза — вот что значит красота по-шведски. Шведки известны не только своей прелестью, но и свободолюбием, а также умением жить!

Самые яркие представительницы: Карен Виктория Сильвстедт, Петра Силандер, Элин Нордегрен, Дани Карлссон.

1. Украина.