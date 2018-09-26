О чем думают мужчины после развода: неожиданные выводы представителей сильного пола

Брак – это вещь очень непредсказуемая. Тем не менее перед алтарем все мечтают и верят в то, что союз они сохранят и будут любить друг друга до конца своих дней. Однако реальность другая, не такая, как нам хочется, и браки все чаще стали распадаться по разным причинам. Делают ли выводы разведенные, и о чем думают мужчины, выяснил Joinfo.ua.

Неожиданные мысли разведенных мужчин

Как бы странно это не звучало, но именно мужчины склонны впадать в депрессию, размышлять о случившемся, думать, как могло бы быть, если бы…

Редакция ДжоИнфоМедиа, благодаря опросу, проведенному Huffington Post, выяснила, какие уроки для себя зачастую выносят мужчины. И это очень неожиданно, особенно для женщин и в отличие от них.

Неумение говорить

Билл, один из опрошенных, рассказал, что после развода задумался о своем поведении и своих ошибках. Он пришел к выводу, что самая большая проблема, которая существовала в браке – это его неумение говорить. Он не говорил своей супруге о том, что происходит у него внутри, а молчание, в результате, привело к недопониманию и, как последствие, к расставанию.

Самодовольство и неумение ценить

Другой опрошенный по имени Дерек признался, что после развода понял, как мало он сделал для брака, для его сохранения, для своей супруги. «Я не прилагал усилия развивать отношения, прежде чем все дойдет до развода. Я стал самодовольным, отдаленным и перестал интересоваться женой». Сейчас бы Дерек многое изменил, но уже поздно.

Терпение не во благо

Крейг, в свою очередь, уверен, что наделал много ошибок из-за того, что все время что-то терпел. Речь не о романтической связи с женой, а о бытовых моментах. К примеру, он не любит брокколи, но всегда ел их, потому что супруга часто готовила что-то из капусты. Постепенно это вызывало раздражение, а в результате и злость. «Сейчас я понимаю, что надо было сказать: «Дорогая, я не люблю брокколи, но тебя очень люблю»». Говорить о чувствах надо. Без этого никак брак не выживет.

Одинаковые биологические ритмы

И Адам абсолютно прав в своих выводах. Мужчина только после развода понял, какую самую грубую ошибку допускал в браке. Он часто ложился спать позже супруги, а она вставала раньше него. Со временем Адам понял, что именно по этой причине они стали с женой чуть ли не чужими людьми друг для друга. Одинаковые биологические ритмы сближают.

Важно не только говорить, но и слушать

«Развод был болезненным ударом, который заставил меня проснуться. Только тогда я действительно понял, что отдалялся от жены. Возвращаясь мыслями назад, я понял, что совершил тысячи ошибок в течение всех 16лет, прожитых в браке. Большинство из них были незначительные. Некоторые – очень важные.

Но ошибка, которая стоила мне всего – это моя неспособность действительно слушать. Я не понимал что нужно было услышать, оценить и понять мою жену. Вместо этого, когда она была расстроена, я либо защищался, либо пытался исправить ситуацию, либо избегал ее, просто ожидая ее окончания. Тогда я не осознавал, что моя гордость и моя неспособность понять ее точку зрения обошлись нам в потере близости и доверия. Я считаю, что если бы я больше уважал ее чувства, мы могли бы преодолеть невзгоды. Но я не сделал это своим первоочередным приоритетом, и потерял ее навсегда» - поделился мыслями Джеральд после развода.