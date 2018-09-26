Шесть фраз, которые никогда не произнесут успешные женщины

Если вы болтаете без умолку, не можете хранить секреты и не всегда выполняете свои обещания, тогда не удивляйтесь, почему до сих пор не можете добиться карьерных высот и изменить свою жизнь к лучшему. Ведь успешные дамы знают цену словам и никогда ими не разбрасываются. «Слово — серебро, а молчание — золото»… Это точно про них, и не особо понятно, что должно произойти, чтобы они изменили своему принципу. Asjust собрал несколько фраз, которые вы никогда не услышите от женщин, добившихся высокого положения в обществе.
«Я не смогу это сделать»
Или «я не знаю, как решить эту проблему» — вы никогда не услышите нечто подобное от успешных женщин. Во-первых, потому, что они весьма находчивы и найдут выход из любой, даже самой сложной ситуации. А во-вторых, они исследуют тему, обратятся к тому, кто в теме, понаблюдают, как другие решают подобные вопросы, и в итоге выполнят поручение в лучшем виде.
«Мне не хватает времени на это»
Возможно, не лишним будет напомнить, что у нас у всех лишь 24 часа в сутки, и лишь от вас зависит, насколько грамотно вы расставите приоритеты и примените основные навыки тайм-менеджмента в обычной жизни. Если вы даете понять, что ничего не успеваете, это не говорит о том, что вы слишком занятой человек, а свидетельствует о вашем неумении грамотно распорядиться своим временем и выделить действительно важные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь.
«Я сделаю все, что хотите, только отстаньте»
Мало кто будет спорить, что говорить «нет» таким образом, чтобы и собеседника не обидеть и соблюсти свою выгоду — целое искусство, которому стоит научиться. Ведь вы же не можете растрачивать свою энергию и силы на то, что вам неинтересно (людей, идеи, проекты и так далее), поэтому экономьте свое время и отказывайте, если сразу видите, что дело бесперспективное.
«Мои гонорары слишком малы, чтобы тратить на это время»
Если быть честными, то вряд ли найдется человек, которого устраивают его доходы. Поэтому вы можете и дальше пытаться получить гораздо больше за свои труды, либо повернуть ситуацию таким образом, чтобы обрести нечто большее, чем деньги. Например, полезные связи и знакомства, которые, собственно, и помогут вам добиться карьерных высот в будущем.
«Это не входит в мои обязанности»
Если вы привыкли выполнять лишь то, что вам прописали в должностной инструкции, и не желаете выйти из зоны комфорта, тогда не стоит ждать милости от судьбы и рассчитывать на какие-либо привилегии. Ведь, как известно, если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, тогда вам нужно сделать нечто такое, что вы не делали раньше.
«Жизнь слишком несправедлива»
То, что судьба — дама весьма капризная и не всегда справедливая, знают, пожалуй, даже дети, поэтому не следует лишний раз произносить то, что и так всем очевидно. К тому же ничего кроме раздражения эта фраза не вызовет, а вы войдете в число нытиков, у которых виноваты все вокруг. Поэтому успешным женщинам никогда не придет в голову высказаться в подобном тоне — они привыкли все держать под контролем и никогда не будут жертвами обстоятельств. Вместо этого они постараются сделать все, чтобы обратить ситуацию в свою пользу.