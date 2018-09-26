Как приготовить наивкуснейший тыквенный суп

Из тыквы можно приготовить огромное количество блюд: супы, запеканки, пюре, салаты. В Австрии из тыквы умеют делать кофе и шнапс, в Армении - фаршируют рисово-ореховой начинкой, в Индии готовят тыквенную халву. В Украине популярна каша из тыквы из пшена или риса.

Мы предлагаем приготовить тыквенный суп-пюре. Рецептов супа из тыквы несколько, но главный секрет в том, что овощ перед приготовлением необходимо запечь. Для этого проткнуть овощ сверху спицей и запекать около четверти часа при температуре 180 С. Далее срезают верх, вынимают семечки и мякоть и готовят суп по любому из рецептов.