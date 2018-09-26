Ср, 26.09.2018

Как приготовить наивкуснейший тыквенный суп

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Тыквенный суп

ФОТО: Natalya Danko / PantherMedia / Natalya Danko/Scanpix

Тыква - полезный овощ, поспевающий к середине осени. Она помогает улучшить зрение, полезна для пищеварения, поскольку богата клетчаткой, пишет Ivona.

Ингредиенты

  • Тыква
  • Морковь 3 шт.
  • Чеснок 2 зубца
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Сметана (20%) 150 г
  • Тыквенные семечки
  • Соль
  • Мускатный орех

Тыква укрепляет стенки сосудов, нормализует водно-солевой баланс человека, обладает мочегонным свойством.

Из тыквы можно приготовить огромное количество блюд: супы, запеканки, пюре, салаты. В Австрии из тыквы умеют делать кофе и шнапс, в Армении - фаршируют рисово-ореховой начинкой, в Индии готовят тыквенную халву. В Украине популярна каша из тыквы из пшена или риса.

Мы предлагаем приготовить тыквенный суп-пюре. Рецептов супа из тыквы несколько, но главный секрет в том, что овощ перед приготовлением необходимо запечь. Для этого проткнуть овощ сверху спицей и запекать около четверти часа при температуре 180 С. Далее срезают верх, вынимают семечки и мякоть и готовят суп по любому из рецептов.

Приготовление:

  1. Очистить морковь, чеснок и лук, нарезать кусочками.
  2. Обжарить овощи в небольшом количестве масла 5-7 минут, помешивая. Очистить тыкву от кожуры и семечек, нарезать кубиками.
  3. Добавить обжаренным овощам, влить литр кипятка или бульона. 
  4. Варить до готовности. 
  5. Когда тыква сварится, взбить суп блендером, добавить специи по вкусу. 
  6. Влить сметану, довести до кипения, выключить.
  7. Подавать сухариками или крутонами, тыквенными семечками.

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