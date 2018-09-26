Как приготовить наивкуснейший тыквенный суп

Тыква - полезный овощ, поспевающий к середине осени. Она помогает улучшить зрение, полезна для пищеварения, поскольку богата клетчаткой, пишет Ivona.
Ингредиенты
- Тыква
- Морковь 3 шт.
- Чеснок 2 зубца
- Лук репчатый 1 шт.
- Сметана (20%) 150 г
- Тыквенные семечки
- Соль
- Мускатный орех
Тыква укрепляет стенки сосудов, нормализует водно-солевой баланс человека, обладает мочегонным свойством.
Из тыквы можно приготовить огромное количество блюд: супы, запеканки, пюре, салаты. В Австрии из тыквы умеют делать кофе и шнапс, в Армении - фаршируют рисово-ореховой начинкой, в Индии готовят тыквенную халву. В Украине популярна каша из тыквы из пшена или риса.
Мы предлагаем приготовить тыквенный суп-пюре. Рецептов супа из тыквы несколько, но главный секрет в том, что овощ перед приготовлением необходимо запечь. Для этого проткнуть овощ сверху спицей и запекать около четверти часа при температуре 180 С. Далее срезают верх, вынимают семечки и мякоть и готовят суп по любому из рецептов.
Приготовление:
- Очистить морковь, чеснок и лук, нарезать кусочками.
- Обжарить овощи в небольшом количестве масла 5-7 минут, помешивая. Очистить тыкву от кожуры и семечек, нарезать кубиками.
- Добавить обжаренным овощам, влить литр кипятка или бульона.
- Варить до готовности.
- Когда тыква сварится, взбить суп блендером, добавить специи по вкусу.
- Влить сметану, довести до кипения, выключить.
- Подавать сухариками или крутонами, тыквенными семечками.