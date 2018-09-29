Пять причин, из-за которых ваш вес не уходит

Кажется, мы делаем все возможное, чтобы оставаться в форме и не набрать лишнего, но зачастую даже при физических нагрузках и сбалансированном здоровом рационе вес упорно стоит на месте.

Разбираем самые вероятные проблемы, из-за которых у вас не получается похудеть.

Вы переедаете

Самая распространенная причина того, что вес застыл на одной точке, — переедание. Настроившись на волну правильного питания, мы часто забываем, что большая часть полезных продуктов ничуть не уступает в калорийности вредным. Среди таких скрытых врагов могут оказаться, к примеру, орехи, сухофрукты и даже нежирные сыры. То же самое касается так называемых "полезных" снэков, которые зачастую содержат слишком много сахара.

Помните, что главное правило потери веса заключается в недоборе калорий. Если вы будете продолжать съедать больше калорий, чем расходуете — приготовьтесь к тому, что стрелка на весах не только надолго застынет на одном месте, но и впоследствии поползет вверх.

Непорядок с физической активностью

Люди, стремящиеся во что бы то ни стало сбросить лишние килограммы, перегружают себя изматывающими кардионагрузками, забывая, что для эффективной потери веса этого недостаточно.

Только силовые тренировки (в сочетании с умеренным кардио) способны значительно ускорить метаболизм и сжигание калорий, что напрямую ведет к уменьшению веса за счет потери жировой массы. Кроме того, после окончания таких тренировок организм еще долго будет расходовать энергию, потому что активно работающим мышцам потребуется "подпитка", которую они будут брать из жиров.

Обязательно подключайте в свои тренировочный процесс 3-4 силовые упражнения, сочетая их с кардионагрузкой, и не забывайте как следует отдыхать.

Ваш метаболизм "затормозил"

Быстрый обмен веществ напрямую связан с красивой фигурой: чтобы вес уходил интенсивно, метаболизм нужно "подгонять". Для этого важно оставаться активным, высыпаться, соблюдать питьевой режим и, конечно, сбалансированно питаться.

Вероятнее всего, ваш обмен веществ начал "тормозить" из-за того, что вы по-каким то причинам едите недостаточно продуктов, богатых клетчаткой и белком. Невредно будет и увеличить количество выпиваемой воды: возможно, метаболизм отказывается работать из-за обезвоживания организма.

На медленный обмен веществ, препятствующий потере веса, влияют также низкоуглеводная или низкожировая диета и злоупотребление алкоголем. Приведите свой рацион в порядок, и вы заметите позитивные изменения.

Проблемы со здоровьем

К сожалению, несбалансированное питание и недостаточная физическая активность — не самые страшные препятствия на пути к идеальному весу. Физиологические отклонения больше всего влияют на наше самочувствие: зачастую мы можем даже не понимать, почему организм не справляется с теми или иными процессами, а истинная причина будет скрываться в малозаметном и прежде не известном вам факторе.

Если вы можете честно сказать себе, что вы перепробовали все способы ускорить метаболизм, питаетесь правильно, достаточно отдыхаете и не забываете о тренировках, мы рекомендуем вам обратиться к врачу и сдать анализы. Среди причин, прямо влияющих на вашу физическую форму, могут оказаться проблемы с щитовидной железой, инсулиновая резистентность и дисфункция надпочечников.

Бесконтрольные приемы пищи

Мы много раз говорили о том, что отсутствие завтрака негативно скажется не только на вашем самочувствии, но и на фигуре. Первый прием пищи — главный ускоритель обмена веществ, спасающий нас от переедания в течение всего дня. При этом пропуск завтрака — не единственная возможная причина "заморозки" веса. Задумайтесь: не приходится ли ваш основной прием пищи на вечер? Помните, что здоровый ужин должен быть не слишком калорийным и легко усвояемым. Вечером лучше всего съедать больше белка и овощей, а остальные нутриенты сократить до минимума, если вовсе не исключить. Важно и то, что даже если вы следите за суточной калорийностью всех блюд, на ужин калорий должно приходиться в два раза меньше, чем на обед.

Контролируйте и количество перекусов: выбирая слишком калорийные или сладкие снэки, мы незаметно для себя переедаем и выходим за рамки суточной нормы калорий, что в итоге сказывается на весе.