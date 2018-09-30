Как себя вести, чтобы отношения продлились дольше 

Скажете ему, что сейчас вам не хочется, в другой раз — непременно.

Согласитесь даже без настроения, зная, что удовольствия не получите.

Согласитесь без настроения, надеясь, что он вас раззадорит и будет приятно.

Если вы долго думаете над ответом, имейте в виду, что единственно верного тут нет. Но помните, что ваш выбор может влиять на отношения, особенно если отказ или согласие без желания станет привычкой.

Первый ответ показывает, что вы ставите свои интересы выше его. Иногда это необходимо, и если вы учитываете его мнение, все будет хорошо. Но если делаете так постоянно, это станет проблемой.

Второй ответ, наоборот, показывает приоритет его интересов, что тоже может быть полезно. Но всегда отдавать и никогда не получать вредно для вас обоих.

Третий ответ — вы хотите соблюсти интересы обеих сторон. Эта «встреча посередине» свойственна хорошим отношениям.

Для проверки этих тезисов специалисты Университета Торонто отобрали 122 пары, которые был моногамны как минимум два года. Возраст — 19−67 лет, продолжительность отношений — от 2 до 48 лет. Половина женатых, половина живущих вместе.

Каждый день в течение трех недель они заполняли анкеты об удовлетворенности отношениями, настроении, сексуальном желании.

Одним из главных был вопрос о том, занимались ли они сексом. Средняя частота — 3,5 раза за 3 недели, то есть чуть больше раза в неделю, а сами показатели варьировались от 0 до 17.

Одним из главных был вопрос о том, занимались ли они сексом. Средняя частота — 3,5 раза за 3 недели, то есть чуть больше раза в неделю, а сами показатели варьировались от 0 до 17.

Затем задавали самый важный вопрос — об усилиях по удовлетворению нужд партнера, не забывая о своих (номер три в ответах выше). Величину этих усилий определяли по утверждениям вроде «его удовольствие — всегда приоритет для меня». Другой вариант (№ 2) — «во время секса для меня невозможно удовлетворить мои нужды, если они конфликтуют с нуждами партнера».

И в конце определяли еще несколько позиций:

позитивные «сексуальные ключи» («во время секса партнер прислушивается к моим желаниям»),

негативные («во время секса скучные мысли мешают сконцентрироваться»),

удовольствие от секса («как вы сейчас оцениваете свою сексуальную жизнь»).

Главный результат был ясен: удовлетворение партнера — половина собственного удовольствия. Когда оба думают не только о себе, это очень хорошо.

Другой результат удивил всех. Ученые ожидали, что отказ от своих желаний снижает удовлетворение от секса и отношений у обоих участников. То есть, если ты занимаешься сексом и не хочешь этого, партнер тоже не рад.

Но оказалось по‑другому. Отказывающийся партнер недоволен, а второй может быть вполне счастлив, потому что, например, не замечает этой жертвы вообще!