Три оттенка помады, которые будут в моде осенью

Смена образа в начале сезона – прекрасный вариант для женщин, которые жаждут изменений в образе. Но если вы не готовы сменить имидж, окрасить волосы или сделать модную стрижку, тогда есть более мощное женское оружие – губная помада. С помощью модного оттенка можно кардинально изменить образ в лучшую сторону. Если вы хотите добавить в свой образ некую изюминку, тогда приглянитесь к модным оттенкам помад на осень.

Пыльная роза. В меру яркий и насыщенный розовый цвет считается самым модным оттенком помад этой осенью. Отдайте предпочтение нежным вариантам, которые придают губам легкий оттенок, и никаких ярких цветов! Визажисты рекомендуют выбирать на осень помады и блески, в которых мягкий розовый смешан с коричневым. Такой оттенок помады считается не теплым и не холодным, и идеально подойдет под любой цветотип кожи.

Бежевая помада. Красивый и благородный бежевый оттенок как никогда будет актуальным осенью в 2018 году. Для любого цветотипа подойдет помада в розово-бежевых полупрозрачных оттенках: они оживят цвет лица и не сделают вас слишком бледной. Если вы обладательница оливковой и смуглой кожи лица, тогда выбирайте розовые, нюдовые или персиковые оттенки.