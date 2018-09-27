Пальчики оближешь: кабачки с фаршем, запеченные в духовке

Тщательно вымойте кабачки и картофель очистите их от кожуры и натрите на крупной тёрке. Помидоры нарежьте кружочками, лук - средними кубиками. Обжарьте нарезанный лук на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. В другой сковороде обжарьте до полуготовности мясной фарш. Смешайте сметану с яйцами. В смазанную растительным маслом форму для выпечки выложите первым слоем половину картофеля и немного посолите и поперчите, вторым слоем – кабачки, третьим – обжаренный лук, четвёртым – фарш (немного посолите его, добавьте молотого перчика). Поверх фарша равномерно распределите тонким слоем кетчуп или аджику, затем – кабачки, потом – вторую половину картофеля (слегка посолите его и поперчите), ну а в завершение выложите поверх всего кружочки помидоров. Залейте все сметанным соусом и посыпьте натёртым на тёрке сыром. Запекайте блюдо в разогретой заранее до 180ºС духовке один час.