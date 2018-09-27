Чт, 27.09.2018

Восемь рецептов засолки огурцов на зиму

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Консервированные огурцы.

ФОТО: koolinar.ru

Нет, пожалуй, нет в мире ни одного семейства, где не любили бы солёные огурчики! И к разваренной картошечке с укропчиком, и к запотевшему графинчику, и в модных бургерах солёный огурец всегда к месту и вовремя. Но вот беда – настоящие солёные, а точнее, квашеные огурцы идеально получаются только в бочках… Где в условиях городской квартиры можно поставить кадку с огурцами? Вот и становится засолка огурцов на зиму занятием исключительно сельским.

Огурцы крепкого засола

Ингредиенты:

2 кг огурцов,

1,5 л воды,

150 г соли.

Приготовление:

Огурцы тщательно вымойте, плотно уложите в трёхлитровую банку, разместив их вертикально. Растворите в воде соль, холодным рассолом залейте огурцы в банке, накройте плотной капроновой крышкой и уберите на постоянное место хранения. Дней за 5 до употребления начинайте вымачивать огурцы в воде, доводя до нужной степени солёности.

Солёные огурчики, приготовленные таким способом, долго хранятся при комнатной температуре, оставаясь при этом твёрдыми и хрустящими. Особенность рецепта заключается в отсутствии пряностей.

Огурцы солёные холодным способом «Хрустики»

Ингредиенты (на 3л банку):

2-2,5 кг огурцов,

2 зонтика укропа,

5-6 листьев чёрной смородины,

5-6 листьев вишни,

1 небольшой кусочек корня хрена,

треть стакана соли,

1,5 л воды,

¼ стак. водки.

Приготовление:

Тщательно вымойте огурчики среднего размера, обдайте их кипятком, а затем сразу же окуните в очень холодную воду. После чего плотно уложите в подготовленную стерилизованную банку, перекладывая листьями чёрной смородины, вишни, хреном и укропом. В холодную кипячёную воду добавьте соль. Хорошо размешайте, до полного растворения. Залейте рассолом огурцы и добавьте водку. Закройте банку плотной капроновой крышкой и храните в прохладном месте.

Огурчики получаются хрусткими и сохраняют свой цвет.

Огурцы солёные горячим способом в горчице

Ингредиенты (на 3л банку):

2 кг огурцов,

2-3 веточки укропа,

1 лист и корень хрена,

3 зубчика чеснока,

3 листика вишни,

3 листика чёрной смородины,

3 листика дуба,

2 колечка острого перца,

2 ст. л. соли,

1 ст. л. сухой горчицы.

Приготовление:

Наполните чистую банку тщательно вымытыми огурчиками вперемешку со специями и пряностями. Всыпьте соль и сухую горчицу. Залейте содержимое банки кипятком и закройте плотной пластмассовой крышкой. Хорошо несколько раз встряхните банку до растворения соли и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Затем опустите на хранение в подвал или поставьте в холодильник.

Огурчики «Как бочковые» в банке

Ингредиенты (на 3л банку):

1,5-2 кг огурцов,

1 зонтик укропа,

3 зубчика чеснока,

1 веточка эстрагона,

4 листика вишни,

4 листика чёрной смородины,

3 горошины чёрного перца,

2 гвоздички,

1 лист хрена,

1 л воды,

1 ст. л. соли.

Приготовление:

Огурцы тщательно вымойте, залейте холодной водой и оставьте на 5 часов. В чистую банку на дно положите листья, зелень, чеснок, пряности и заполните банку огурцами. Вскипятите воду с солью, остудите её до комнатной температуры и залейте этим рассолом огурцы в банке. Оставьте бродить на 3 дня. Через три дня рассол слейте в кастрюлю и процедите. Огурцы залейте крутым кипятком, оставьте на 5-10 минут, после чего слейте воду. Повторите процедуру два раза. Кастрюлю с рассолом поставьте на огонь, доведите до кипения и варите минут 15, не забывая снимать пену. Кипящим рассолом залейте огурцы и закатайте банку стерилизованной крышкой.

Огурчики солёные «Как у бабушки»

Ингредиенты (на 3л банку):

огурчики (сколько войдёт),

специи (чеснок, укроп, хрен и т. д.) – по вкусу.

Для рассола:

вода,

2 ст. л. соли (без верха),

лимонная кислота – на кончике ножа).

Приготовление:

Огурцы тщательно вымойте, уложите в подготовленную банку, добавьте специи и соль. Залейте содержимое банки холодной водой и оставьте на 2-3 суток, не забывая периодически снимать образовавшуюся пену. По истечении времени слейте рассол и прокипятите его в течение 2-3 минут. Залейте им огурцы и оставьте минут на 30, не накрывая банку крышкой. Затем снова слейте рассол, прокипятите, залейте им огурцы, добавьте лимонную кислоту и закатайте банку стерилизованной крышкой.

Огурцы «Камышинские»

Ингредиенты (на 3л банку):

1,5-2 кг огурцов,

5-6 листьев чёрной смородины,

5-6 листьев вишни,

6 кусочков корня хрена,

2-з веточки зелени укропа,

5 зубчиков чеснока,

5 лавровых листьев,

5 горошин чёрного перца.

Для рассола:

на 1 л воды – 1 ст. л. соли (с верхом).

Приготовление:

Тщательно вымойте огурцы и поставьте (именно поставьте, а не уложите) их в банки вместе со специями. Готовым рассолом залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом. Накройте банки с огурчиками чистой, сложенной в несколько слоёв марлей и оставьте в таком виде на 5 суток. Когда время выйдет, слейте рассол, а банки с огурцами несколько раз промойте холодной водой. Рассол вскипятите, залейте им промытые огурцы и сразу же закатайте банки стерилизованными заранее крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания, а после отправьте на хранение в прохладное место.

«Огурцы из-под крана»

Ингредиенты:

огурцы среднего размера,

зелень укропа (зонтики), сельдерея, тархуна (эстрагона), хрена (можно и корень),

листочки вишни, чёрной смородины, дуба (по одному на банку),

чеснок (не более 2 зубчиков на каждую банку),

острый перец – опционально.

Для рассола:

на каждый литр холодной некипячёной воды – по 100 г соли.

Приготовление:

Заранее растворите соль в холодной воде. Соль – только каменная, крупная, не йодированная! Замочите огурцы, если они были собраны или куплены накануне. Тем временем порежьте всю зелень и коренья не слишком мелко, чеснок разрежьте пополам, острый перец можно бросить и так, а можно удалить семена, чтобы не слишком жгло. Банки заранее помойте, кипятить их не нужно. Выбирайте банки объёмом 1, 1,5 или 2 литра. На дно положите зелень и специи, а огурцы вложите в банки стоя, достаточно плотно. Огурчики помельче сложите поверх уже горизонтально. Разложив все огурцы по банкам, залейте их доверху раствором соли. Поставьте банки в тёмное место в тазик или на ткань и прикройте крышками. Пусть заквашиваются. Из банок будет сочиться рассол, следите, чтобы он не залил вам пол или столешницу. Когда брожение полностью закончится, слейте весь рассол из банок и тщательно промойте содержимое холодной водой из-под крана, наливая её в банку, хорошо встряхивая и сливая, и так до тех пор, пока с огурцов и зелени не смоется белёсый налёт. Одну банку отставьте, из неё вы будете брать огурчики для докладывания в другие банки, так как огурцы в процессе брожения слегка осели и смягчились. Возьмите банку, добавьте в неё 1-2 огурца, чтобы в ней почти не осталось места, и поставьте под тонкую струю холодной воды из-под крана. Следите, чтобы вода лилась тонкой струйкой, и не образовывалось пузырьков воздуха. Периодически встряхивайте банку, чтобы весь воздух вышел. Когда вода начнёт переливаться через край, ещё раз постучите по банке, выгоняя пузырьки воздуха, и аккуратно положите на воду жестяную крышку. Придавите, чтобы из-под неё цвиркнула вода, и закатайте. При правильном проведении этой хитрой операции в банке не должно вообще остаться воздуха. Всё!

Крышка может вздуться, возможно, вы пропустили пузырёк воздуха. Ничего страшного – слейте рассол, снова промойте содержимое банки, залейте слегка подсоленной холодной водой и закатайте.

А вот парочка рецептов для счастливых обладателей утеплённого балкона или частного дома с подвалом или погребом.

Засолка огурцов на зиму в бочке

Способ первый

Ингредиенты (количество – на ваше усмотрение):

огурцы,

укроп,

хрен,

чеснок,

листья чёрной смородины, вишни,

мята, эстрагон, сельдерей,

вода, соль.

Приготовление:

Отберите не крупные, крепкие огурчики, желательно одного размера. На дно подготовленной деревянной или пластиковой бочки уложите треть специй, половину огурцов, затем снова специи и снова огурцы, сверху уложите оставшиеся специи. Залейте содержимое бочки рассолом, накройте чистой тканью, положите круг и установите гнёт. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня, затем вынесите в прохладное место.

Способ второй

Отберите огурчики одинакового размера, вымойте их, ошпарьте кипятком, а затем моментально опустите в холодную воду на 30 минут. Достаньте огурцы, подсушите их, разложив на столе, а после уложите в подготовленную посуду (деревянную или пластиковую кадку или эмалированную кастрюлю). На дно предварительно посыпьте соль тонким слоем. Через каждые два ряда огурцов укладывайте дубовый лист, сельдерей с листьями, корень петрушки, листья смородины, небольшой кусочек горького перца, головку репчатого лука. Залейте всё рассолом из расчёта 700 г соли на 10 л воды и прикройте сверху кружком, на который установите не слишком тяжёлый груз, иначе огурцы сожмутся и станут мягкими. Поставьте огурцы в холодное место, готовы они будут через три недели.

Пусть засолка огурцов на зиму будет удачной!

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