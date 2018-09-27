Восемь рецептов засолки огурцов на зиму

Нет, пожалуй, нет в мире ни одного семейства, где не любили бы солёные огурчики! И к разваренной картошечке с укропчиком, и к запотевшему графинчику, и в модных бургерах солёный огурец всегда к месту и вовремя. Но вот беда – настоящие солёные, а точнее, квашеные огурцы идеально получаются только в бочках… Где в условиях городской квартиры можно поставить кадку с огурцами? Вот и становится засолка огурцов на зиму занятием исключительно сельским.
Огурцы крепкого засола
Ингредиенты:
2 кг огурцов,
1,5 л воды,
150 г соли.
Приготовление:
Огурцы тщательно вымойте, плотно уложите в трёхлитровую банку, разместив их вертикально. Растворите в воде соль, холодным рассолом залейте огурцы в банке, накройте плотной капроновой крышкой и уберите на постоянное место хранения. Дней за 5 до употребления начинайте вымачивать огурцы в воде, доводя до нужной степени солёности.
Солёные огурчики, приготовленные таким способом, долго хранятся при комнатной температуре, оставаясь при этом твёрдыми и хрустящими. Особенность рецепта заключается в отсутствии пряностей.
Огурцы солёные холодным способом «Хрустики»
Ингредиенты (на 3л банку):
2-2,5 кг огурцов,
2 зонтика укропа,
5-6 листьев чёрной смородины,
5-6 листьев вишни,
1 небольшой кусочек корня хрена,
треть стакана соли,
1,5 л воды,
¼ стак. водки.
Приготовление:
Тщательно вымойте огурчики среднего размера, обдайте их кипятком, а затем сразу же окуните в очень холодную воду. После чего плотно уложите в подготовленную стерилизованную банку, перекладывая листьями чёрной смородины, вишни, хреном и укропом. В холодную кипячёную воду добавьте соль. Хорошо размешайте, до полного растворения. Залейте рассолом огурцы и добавьте водку. Закройте банку плотной капроновой крышкой и храните в прохладном месте.
Огурчики получаются хрусткими и сохраняют свой цвет.
Огурцы солёные горячим способом в горчице
Ингредиенты (на 3л банку):
2 кг огурцов,
2-3 веточки укропа,
1 лист и корень хрена,
3 зубчика чеснока,
3 листика вишни,
3 листика чёрной смородины,
3 листика дуба,
2 колечка острого перца,
2 ст. л. соли,
1 ст. л. сухой горчицы.
Приготовление:
Наполните чистую банку тщательно вымытыми огурчиками вперемешку со специями и пряностями. Всыпьте соль и сухую горчицу. Залейте содержимое банки кипятком и закройте плотной пластмассовой крышкой. Хорошо несколько раз встряхните банку до растворения соли и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Затем опустите на хранение в подвал или поставьте в холодильник.
Огурчики «Как бочковые» в банке
Ингредиенты (на 3л банку):
1,5-2 кг огурцов,
1 зонтик укропа,
3 зубчика чеснока,
1 веточка эстрагона,
4 листика вишни,
4 листика чёрной смородины,
3 горошины чёрного перца,
2 гвоздички,
1 лист хрена,
1 л воды,
1 ст. л. соли.
Приготовление:
Огурцы тщательно вымойте, залейте холодной водой и оставьте на 5 часов. В чистую банку на дно положите листья, зелень, чеснок, пряности и заполните банку огурцами. Вскипятите воду с солью, остудите её до комнатной температуры и залейте этим рассолом огурцы в банке. Оставьте бродить на 3 дня. Через три дня рассол слейте в кастрюлю и процедите. Огурцы залейте крутым кипятком, оставьте на 5-10 минут, после чего слейте воду. Повторите процедуру два раза. Кастрюлю с рассолом поставьте на огонь, доведите до кипения и варите минут 15, не забывая снимать пену. Кипящим рассолом залейте огурцы и закатайте банку стерилизованной крышкой.
Огурчики солёные «Как у бабушки»
Ингредиенты (на 3л банку):
огурчики (сколько войдёт),
специи (чеснок, укроп, хрен и т. д.) – по вкусу.
Для рассола:
вода,
2 ст. л. соли (без верха),
лимонная кислота – на кончике ножа).
Приготовление:
Огурцы тщательно вымойте, уложите в подготовленную банку, добавьте специи и соль. Залейте содержимое банки холодной водой и оставьте на 2-3 суток, не забывая периодически снимать образовавшуюся пену. По истечении времени слейте рассол и прокипятите его в течение 2-3 минут. Залейте им огурцы и оставьте минут на 30, не накрывая банку крышкой. Затем снова слейте рассол, прокипятите, залейте им огурцы, добавьте лимонную кислоту и закатайте банку стерилизованной крышкой.
Огурцы «Камышинские»
Ингредиенты (на 3л банку):
1,5-2 кг огурцов,
5-6 листьев чёрной смородины,
5-6 листьев вишни,
6 кусочков корня хрена,
2-з веточки зелени укропа,
5 зубчиков чеснока,
5 лавровых листьев,
5 горошин чёрного перца.
Для рассола:
на 1 л воды – 1 ст. л. соли (с верхом).
Приготовление:
Тщательно вымойте огурцы и поставьте (именно поставьте, а не уложите) их в банки вместе со специями. Готовым рассолом залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом. Накройте банки с огурчиками чистой, сложенной в несколько слоёв марлей и оставьте в таком виде на 5 суток. Когда время выйдет, слейте рассол, а банки с огурцами несколько раз промойте холодной водой. Рассол вскипятите, залейте им промытые огурцы и сразу же закатайте банки стерилизованными заранее крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания, а после отправьте на хранение в прохладное место.
«Огурцы из-под крана»
Ингредиенты:
огурцы среднего размера,
зелень укропа (зонтики), сельдерея, тархуна (эстрагона), хрена (можно и корень),
листочки вишни, чёрной смородины, дуба (по одному на банку),
чеснок (не более 2 зубчиков на каждую банку),
острый перец – опционально.
Для рассола:
на каждый литр холодной некипячёной воды – по 100 г соли.
Приготовление:
Заранее растворите соль в холодной воде. Соль – только каменная, крупная, не йодированная! Замочите огурцы, если они были собраны или куплены накануне. Тем временем порежьте всю зелень и коренья не слишком мелко, чеснок разрежьте пополам, острый перец можно бросить и так, а можно удалить семена, чтобы не слишком жгло. Банки заранее помойте, кипятить их не нужно. Выбирайте банки объёмом 1, 1,5 или 2 литра. На дно положите зелень и специи, а огурцы вложите в банки стоя, достаточно плотно. Огурчики помельче сложите поверх уже горизонтально. Разложив все огурцы по банкам, залейте их доверху раствором соли. Поставьте банки в тёмное место в тазик или на ткань и прикройте крышками. Пусть заквашиваются. Из банок будет сочиться рассол, следите, чтобы он не залил вам пол или столешницу. Когда брожение полностью закончится, слейте весь рассол из банок и тщательно промойте содержимое холодной водой из-под крана, наливая её в банку, хорошо встряхивая и сливая, и так до тех пор, пока с огурцов и зелени не смоется белёсый налёт. Одну банку отставьте, из неё вы будете брать огурчики для докладывания в другие банки, так как огурцы в процессе брожения слегка осели и смягчились. Возьмите банку, добавьте в неё 1-2 огурца, чтобы в ней почти не осталось места, и поставьте под тонкую струю холодной воды из-под крана. Следите, чтобы вода лилась тонкой струйкой, и не образовывалось пузырьков воздуха. Периодически встряхивайте банку, чтобы весь воздух вышел. Когда вода начнёт переливаться через край, ещё раз постучите по банке, выгоняя пузырьки воздуха, и аккуратно положите на воду жестяную крышку. Придавите, чтобы из-под неё цвиркнула вода, и закатайте. При правильном проведении этой хитрой операции в банке не должно вообще остаться воздуха. Всё!
Крышка может вздуться, возможно, вы пропустили пузырёк воздуха. Ничего страшного – слейте рассол, снова промойте содержимое банки, залейте слегка подсоленной холодной водой и закатайте.
А вот парочка рецептов для счастливых обладателей утеплённого балкона или частного дома с подвалом или погребом.
Засолка огурцов на зиму в бочке
Способ первый
Ингредиенты (количество – на ваше усмотрение):
огурцы,
укроп,
хрен,
чеснок,
листья чёрной смородины, вишни,
мята, эстрагон, сельдерей,
вода, соль.
Приготовление:
Отберите не крупные, крепкие огурчики, желательно одного размера. На дно подготовленной деревянной или пластиковой бочки уложите треть специй, половину огурцов, затем снова специи и снова огурцы, сверху уложите оставшиеся специи. Залейте содержимое бочки рассолом, накройте чистой тканью, положите круг и установите гнёт. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня, затем вынесите в прохладное место.
Способ второй
Отберите огурчики одинакового размера, вымойте их, ошпарьте кипятком, а затем моментально опустите в холодную воду на 30 минут. Достаньте огурцы, подсушите их, разложив на столе, а после уложите в подготовленную посуду (деревянную или пластиковую кадку или эмалированную кастрюлю). На дно предварительно посыпьте соль тонким слоем. Через каждые два ряда огурцов укладывайте дубовый лист, сельдерей с листьями, корень петрушки, листья смородины, небольшой кусочек горького перца, головку репчатого лука. Залейте всё рассолом из расчёта 700 г соли на 10 л воды и прикройте сверху кружком, на который установите не слишком тяжёлый груз, иначе огурцы сожмутся и станут мягкими. Поставьте огурцы в холодное место, готовы они будут через три недели.
Пусть засолка огурцов на зиму будет удачной!