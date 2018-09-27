Восемь рецептов засолки огурцов на зиму

Тщательно вымойте огурцы и поставьте (именно поставьте, а не уложите) их в банки вместе со специями. Готовым рассолом залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом. Накройте банки с огурчиками чистой, сложенной в несколько слоёв марлей и оставьте в таком виде на 5 суток. Когда время выйдет, слейте рассол, а банки с огурцами несколько раз промойте холодной водой. Рассол вскипятите, залейте им промытые огурцы и сразу же закатайте банки стерилизованными заранее крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания, а после отправьте на хранение в прохладное место.

Заранее растворите соль в холодной воде. Соль – только каменная, крупная, не йодированная! Замочите огурцы, если они были собраны или куплены накануне. Тем временем порежьте всю зелень и коренья не слишком мелко, чеснок разрежьте пополам, острый перец можно бросить и так, а можно удалить семена, чтобы не слишком жгло. Банки заранее помойте, кипятить их не нужно. Выбирайте банки объёмом 1, 1,5 или 2 литра. На дно положите зелень и специи, а огурцы вложите в банки стоя, достаточно плотно. Огурчики помельче сложите поверх уже горизонтально. Разложив все огурцы по банкам, залейте их доверху раствором соли. Поставьте банки в тёмное место в тазик или на ткань и прикройте крышками. Пусть заквашиваются. Из банок будет сочиться рассол, следите, чтобы он не залил вам пол или столешницу. Когда брожение полностью закончится, слейте весь рассол из банок и тщательно промойте содержимое холодной водой из-под крана, наливая её в банку, хорошо встряхивая и сливая, и так до тех пор, пока с огурцов и зелени не смоется белёсый налёт. Одну банку отставьте, из неё вы будете брать огурчики для докладывания в другие банки, так как огурцы в процессе брожения слегка осели и смягчились. Возьмите банку, добавьте в неё 1-2 огурца, чтобы в ней почти не осталось места, и поставьте под тонкую струю холодной воды из-под крана. Следите, чтобы вода лилась тонкой струйкой, и не образовывалось пузырьков воздуха. Периодически встряхивайте банку, чтобы весь воздух вышел. Когда вода начнёт переливаться через край, ещё раз постучите по банке, выгоняя пузырьки воздуха, и аккуратно положите на воду жестяную крышку. Придавите, чтобы из-под неё цвиркнула вода, и закатайте. При правильном проведении этой хитрой операции в банке не должно вообще остаться воздуха. Всё!