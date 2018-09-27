Что-то пошло не так: почему ваш уход не работает 

Неправильно определен тип кожи

Необходимо использовать уход, который соответствует вашему типу кожи. Производители косметических средств учитывают физиологические особенности различных типов кожи. При создании средств ухода используются ингредиенты необходимые тому или иному типу кожи. Например, кремы для сухой кожи более плотные, при их использовании у обладательниц жирной кожи может возникнуть закупоривание сальных желез и появится акне.

Чувствительная кожа

Все более часто встречается состояние чувствительности кожи, когда кожа реагирует на использование косметических средств. причина всего этого — хорошо знакомые нам всем стрессы, диеты, климатические условия, проблемы со здоровьем, прием лекарственных средств и неправильно подобранные средства ухода за кожей. Проявляется чувствительность покраснением и раздражением кожи, ощущением сухости и стянутости, особенно после умывания, зудом и шелушением, появлением пятен, жжением и пощипыванием. Исключив причину, которая вызвала такое состояние, и подобрав средства по уходу именно для чувствительной кожи, от этого состояния можно избавиться.

Некачественные косметические средства

Некоторые косметические средства могут содержать ингредиенты, которые могут негативно сказываться на коже: могут ее иссушать, вызывать покраснение, раздражение и даже аллергические реакции. Например, производные витамина А повышают чувствительность к солнцу и могут вызывать сухость, ароматизаторы часто могут стать аллергенами, синтетические красители могут раздражать кожу, вызывать появление сыпи и шелушения. Все эти ингредиенты разрешены к применению, однако могут иногда вызывать описанные реакции на коже. При их возникновении отмените средство, обратитесь к косметологу для подбора индивидуального ухода.

Обезвоженная кожа

При обезвоживании кожи после умывания возникает чувство стянутости, ухаживающие средства часто не справляются, тональный крем скатывается (кожа впитывает из него все увлажняющие ингредиенты и остаются только пигментные компоненты). Обезвоживание — это состояние кожи, а не тип. Для решения этой проблемы выбирайте специальные увлажняющие средства, а не питательные. Обратите внимание на следующие ингредиенты, которые борются с обезвоживанием: гиалуроновая кислота, керамиды, аллантоин, эластин, коллаген, глицерин, аминокислоты, молочная кислота, ненасыщенные жирные кислоты. Они удерживают влагу внутри кожи, смягчают и возвращают тонус коже, а также снимают воспаление и успокаивают.

Чрезмерный уход