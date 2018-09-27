Почему присутствие мамы в отношениях хуже, чем наличие любовницы 

«Почему ты недосолила? Ты неправильно погладила рукава на рубашке! Ну что, ужин готов? Тебе стоит быть с ним помягче! Хватит делать из него подкаблучника» — если такие фразы часто встречаются в твоей жизни, а точнее каждый день, значит вас в отношениях не двое, а трое: ты, он и его замечательная мама, которая отравляет почти каждую минуту вашей совместной жизни. Об этом сообщает Рамблер.
Говорят, если тебе попался маменькин сынок, на отношениях можно изначально ставить крест. Или все-таки есть выход из данной ситуации? Еще в Библии было сказано: «Да отлепится муж от матери и прилепится к своей жене». Но как же быть, если ты готова отправиться с ним в путешествие длиною в жизнь, но его мама даже не планирует отлепляться? Подобные ситуации встречаются сплошь и рядом. Редакция WMJ.ru публикует откровенную историю 26-летней Алисы из Москвы о том, как она переживала баталии с будущей свекровью.
«Осенью прошлого года, я встретила замечательного молодого человека, — вспоминает Алиса. — Про таких обычно говорят, что все при нем: интеллект, юмор, внешность, а главное, уважительное отношение к женщине. Думала, что это предел моих мечтаний, но позже осознала, что подвох все же есть. Оказалось, что его мягкость и покладистость — заслуга матери. «Что здесь плохого?» — спросишь ты, и я отвечу: мы никогда не бываем с ним вдвоем, ведь начеку всегда она, та, которая звонит во время секса, пытается втереться ко мне в доверие и всегда все контролирует. А он, как истинный джентльмен, во всем ей угождает и боится обидеть: «Это же мама! Я стольким ей обязан», — говорит он!
Приведу в пример одну ситуацию: почти неделю я мечтала о наших совместных выходных, хотела провести романтический вечер и отметить окончание рабочих будней. Первой ступенью моего замечательного плана был поход в ресторан, а затем поездка в не менее шикарный отель. Согласись, каждая из нас мечтает о таком времяпровождении с любимым. Но не тут-то было. Мы зашли в ресторан, и тут он обронил фразу: «Скоро приедет мама».
Моментально все стало как в тумане… Для кого я нацепила это сексуальное платье, два часа сооружала что-то на голове, делала макияж? Ну уж точно не для нее! Нечего сказать, хорошо постаралась для встречи с будущей свекровью. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. А мой благоверный, заметив явное недовольство на моем изумленном лице, смог лишь что-то пробормотать себе под нос, типа «Маме было грустно, мы же семья»! В этот момент понятие «семья» для меня стало почти что ругательством, а самообладание уже готовилось послать всех куда подальше.
И тут появляется она, сперва одаривает меня фальшивыми объятиями и улыбкой, а затем спешит задушить в объятиях любимого сыночка. Дальше начал разворачиваться обычный сценарий. Эти двое принялись перетирать косточки всем и вся, не успев заказать еду, в то время как я молчала, наблюдая эту семейную идиллию, и пыталась угомонить свою ненависть. Тут мама затрагивает тему детей, намекая, что ей уже пора становиться бабушкой… Единственная мысль, которая посетила тогда мою голову, заключалась в том, что даже если у нас и будут дети, то она к ним не притронется. Возможно, если я когда-то стану его женой, то она оставит нас в покое, а даже если нет, ей никто не доверит решать судьбу моих детей. Весь ужин я мечтала сбежать куда подальше, но, к собственному сожалению, так и осталась сидеть за столом, поддакивая и кивая.
Трехчасовой ужин, который мне казался вечностью, подходит к концу, и во мне снова зарождается надежда на следующие выходные, но мечтам не дано сбыться, ведь она только что пригласила нас в гости, а он с радостью согласился.
Спустя пару недель она приехала к нам и вдруг в ней пробудился дух благодеяния и помощи. Она решила сделать уборку, тем самым еще больше унизив меня, ведь все знают, что лучшей хозяйки, чем она, не найти. Вечером, заглянув в шкаф, я с ужасом обнаружила, что все мои вещи сложены в один маленький ящик, а вот его развешаны по всему гардеробу. А, да, еще я недавно готовила мясной пирог, и, как мне казалось, все получилось замечательно, но не тут-то было. На кухне я нашла записку, в которой был расписан немного другой рецепт, чтобы получилось еще «вкуснее». Волей-неволей после таких выходок начинаешь осознавать свою никчемность.
И вот, спрашивается, зачем мне это все? Если я о чем-то и просила Вселенную, то только о спутнике жизни, но даже не могла представить, что в качестве бонуса мне подарят также и спутницу, которая, как ненужный хлам, будет постоянно присутствовать в моей жизни, и все попытки избавиться от него, приведут к потере любимого мужчины.
Далее в нашей совместной жизни были и кризисы, и счастливые моменты, но каждый раз во время ссоры я отчетливо осознавала, что ему есть куда бежать, ему помогут справиться с отчаянием и гневом. Более того, если он настроен против меня, то с ним всегда будет его верная армия, которая готова на любые методы укрощения моего нрава и попыток борьбы. Если речь идет о каких-то семейных советах и принятии важных решений, то меня с легкой улыбкой сарказма всегда выслушивают, кивают, а затем делают все по-своему.
Что тут скажешь? Мы по-прежнему вместе и любим друг друга, нашим отношениям исполнилось недавно три года. Нейтральность переборола ненависть и обиду, ведь я четко осознала: какие бы усилия я ни прилагала, сколько бы ни пыталась стать его опорой и поддержкой, «лучшая подруга» всегда сильнее и важнее меня.
Недавно произошло следующее: мы втроем гуляли по магазинам, он мерил брюки, а я учтиво советовала, какую расцветку лучше взять. В этот момент я почувствовала, что она берет меня за руку и тихо, очень спокойным тоном говорит: «Ты же понимаешь, кто тут все решает». Что сказать, к сожалению, понимаю.
И вот мы снова стоим около ресторана, они увлеченно что-то обсуждают, а я размышляю о своей жизни и даже не понимаю, хорошо мне или плохо. Вроде бы все замечательно, но невольно о себе могу сказать только одно: «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано».
Что же про нашу героиню думают эксперты и возможно ли как-то изменить ситуацию?
Несколько причин такой патологии:
Каждый из нас, в каком бы возрасте он ни был, для родителей всегда останется ребенком, которого надо направлять, обучать и помогать в принятии решений. Некоторые родители это прекрасно осознают и ненавязчиво помогают советом. Другие же никогда не смирятся с тем, что их мнение уже менее приоритетно и детям необходима самостоятельность, а также собственные шишки.
За любой женщиной преклонного возраста тянется шлейф огромного опыта, любовных интриг и неудач, но есть те, кто воспринимает все случившееся в негативном ключе, поэтому единственный мужчина, в котором они уверены и которому могут подарить всю свою любовь, — это сын. В таких случаях любовь к ребенку затмевает все остальные грани и прелести жизни, а когда у ее «возлюбленного» появляется своя жизнь, матери не только болезненно реагируют, но и проявляют ревность при любом стремлении ребенка вылететь из семейного гнездышка.
Конечно, у родителей больше опыта и понимания жизни, но, когда они делают их главным оружием в любой войне, это весьма странно. Может, опыта и знаний больше, но жизнь постоянно трансформируется, и многие стереотипы, которые срабатывали раньше, сейчас уже выглядят смешными и больше говорят о глупости, нежели о благоразумии.
Один из самых любимых методов манипуляции таких родителей, ведь они считают себя вечными. А что такого? Вторые половинки — вещь временная и проходящая, так что не стоит заострять на них свое внимание и уделять много времени, а вот родители были с самого начала рядом и достойны доверия и подчинения.
Такие мамы после рождения детей отказались от всего — от карьеры, личной жизни и ухода за собой, а теперь таких же жертв требуют и от детей. Но что делать, если молодым хочется вкусить жизнь в полной мере? Забирать их жизнь взамен своей как-то негуманно…
Методы решения таких ситуаций
Во-первых
Никогда не стоит говорить своему партнеру о нелюбви к его матери. Поверь, это только усложнит ваши отношения, но никак не повлияет на них. Ребенок не способен осознать, что мать может нести в себе вред и разрушение, просто потому что абсолютное доверие к родителям в нас заложено на генетическом уровне.
Во-вторых
Ты ничего не изменишь, как ни пытайся, маменькины сынки — это приговор, причем пожизненный.
В-третьих
Учитывая первые два пункта, осознай: готова ли ты с ними смириться? Если ответ «Да», то наша редакция желает тебе терпения и самообладания. Если же ответ «Нет», то тогда рви эти отношения сегодня же и ни о чем не жалей. А если ответ «Я не знаю», тогда советуем накопить денег, купить домик в другой стране и уговорить любимого на переезд. От таких матерей, правда, не поможет даже побег на другую планету, но все же облегчить твою участь этот шаг сможет.