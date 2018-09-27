Почему присутствие мамы в отношениях хуже, чем наличие любовницы 

Говорят, если тебе попался маменькин сынок, на отношениях можно изначально ставить крест. Или все-таки есть выход из данной ситуации? Еще в Библии было сказано: «Да отлепится муж от матери и прилепится к своей жене». Но как же быть, если ты готова отправиться с ним в путешествие длиною в жизнь, но его мама даже не планирует отлепляться? Подобные ситуации встречаются сплошь и рядом. Редакция WMJ.ru публикует откровенную историю 26-летней Алисы из Москвы о том, как она переживала баталии с будущей свекровью.

«Осенью прошлого года, я встретила замечательного молодого человека, — вспоминает Алиса. — Про таких обычно говорят, что все при нем: интеллект, юмор, внешность, а главное, уважительное отношение к женщине. Думала, что это предел моих мечтаний, но позже осознала, что подвох все же есть. Оказалось, что его мягкость и покладистость — заслуга матери. «Что здесь плохого?» — спросишь ты, и я отвечу: мы никогда не бываем с ним вдвоем, ведь начеку всегда она, та, которая звонит во время секса, пытается втереться ко мне в доверие и всегда все контролирует. А он, как истинный джентльмен, во всем ей угождает и боится обидеть: «Это же мама! Я стольким ей обязан», — говорит он!

Приведу в пример одну ситуацию: почти неделю я мечтала о наших совместных выходных, хотела провести романтический вечер и отметить окончание рабочих будней. Первой ступенью моего замечательного плана был поход в ресторан, а затем поездка в не менее шикарный отель. Согласись, каждая из нас мечтает о таком времяпровождении с любимым. Но не тут-то было. Мы зашли в ресторан, и тут он обронил фразу: «Скоро приедет мама».

Моментально все стало как в тумане… Для кого я нацепила это сексуальное платье, два часа сооружала что-то на голове, делала макияж? Ну уж точно не для нее! Нечего сказать, хорошо постаралась для встречи с будущей свекровью. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. А мой благоверный, заметив явное недовольство на моем изумленном лице, смог лишь что-то пробормотать себе под нос, типа «Маме было грустно, мы же семья»! В этот момент понятие «семья» для меня стало почти что ругательством, а самообладание уже готовилось послать всех куда подальше.