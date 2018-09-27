Наличие истерик означает, что малыш не испытывает перед вами страха и любит вас. Если ребенок плачет из-за сломанного печенья или из-за «неправильного» цвета носков — то это не потому, что он хочет вывести вас из себя.

Он всего лишь хочет лишний раз почувствовать вашу любовь и заботу.

Истерики сближают вас

Хотя порой в это трудно поверить. Просто дайте ребенку пережить эмоции самостоятельно, не пытайтесь вмешиваться каждый раз, когда малыш плачет и кричит. Не переходите к нравоучениям, а просто обнимите ребенка. Малыш увидит, что вы любите и принимаете его даже таким, и впредь будет чувствовать в вас опору и близкого человека.

Истерика положительно влияет на поведение ребенка в будущем

Душевный дискомфорт учит малыша справляться с эмоциями и выплескивать их наименее деструктивным образом — ничего не ломать, никого не бить, не кричать на улице. Методом проб и ошибок малыш поймет, что такое хорошо, и что такое плохо.

Эти умения положительно скажутся на поведении ребенка в дальнейшем.

Если ребенку разрешают плакать и злиться дома, он вряд ли станет делать это на улице

Если малышу можно выразить эмоции дома, где его поймут, простят и не будут ругать, у него не появится желания капризничать на улице.

Только дом будет ассоциироваться у ребенка с обстановкой, в которой он может позволить себе поплакать. Чем больше мы просим наших детей сдерживать эмоции, тем выше уровень их напряжения. Чем чаще мы находим время, чтобы выслушать наших детей дома, тем меньше негативных эмоций они принесут с собой на улицу.

Истерика — естественный этап в развитии ребенка

Когда малыш подрастет, он будет плакать меньше. Становясь старше, он будет понимать, что не в любом обществе и не в любой обстановке его слезы и капризы придутся кстати.

Поэтому не злитесь, а лишь подождите немного, и ваш ребенок всему научится.

Детская истерика положительно влияет на родителя

Когда ребенок плачет, нас самих захлестывают разнообразные чувства.

Вы больше рефлексируете и даже можете вспомнить, как родители относились к вам: понимали ли они вас? Если нет, что вы можете сделать, чтобы у вас с ребенком сложились более продуктивные отношения? Прислушавшись к себе, вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы.