Детская истерика — это не так страшно, как вы думали. И даже полезно! Рамблер рассказывает, почему.
Капризы ребенка — кошмар для любого родителя, особенно, если они происходят на глазах у других людей. Вам кажется, что ребенок манипулирует вами, и вы еле сдерживаетесь, чтобы не накричать на него… Но в истерике есть и положительные стороны.
«Летидор» перевел любопытную статью педагога и мамы Кейт Орсон о 10 причинах, объясняющих, почему детская истерика — это не так страшно.
Что делать, чтобы детская истерика приобрела воспитательный характер? Как не напугать ребенка и не отдалить его от себя? Для начала поверьте, что детская истерика — это необходимый этап развития вашего чада. Детские капризы созданы не только для того, чтобы пощекотать вам нервы. Вот 10 причин, почему истерика — это нужно и важно.
Проявление эмоций лучше, чем их подавление
Слезы контролируют уровень кортизола, гормона стресса. Когда мы плачем, уровень стресса и кровяное давление снижаются. Общее душевное состояние также становится лучше — особенно если рядом находится тот, кто всегда поддержит и успокоит. Может быть, вы замечали, что на пороге истерики вашему ребенку ничто не нравится: он капризначает и злится. А вот после истерики ребенок успокаивается и чувствует себя намного лучше.
Так бывает, если позволить ребенку покричать и позлиться, не пытаясь прервать его истерику.
Кстати, Дебора Макнамара, доктор наук и автор книги «Покой, игра, развитие», называет слезы «процессом избавления от боли».
Слезы помогают малышу учиться
Когда малыши строят замки из конструктора, и у них внезапно перестает что-то получаться, они злятся и кричат. Однако после истерики им легче найти в себе силы продолжить занятие и сформулировать нужный ход мыслей.
Чтобы ребенок учился, он должен быть расслабленным. Выражение своих чувств в виде истерики — это необходимая часть процесса обучения.
Истерика обеспечивает крепкий сон
Детские проблемы со сном возникают тогда, когда родители считают, что лучший способ совладания с истериками — это постараться их избежать.
Но вот что получается в итоге: когда ребенок ложится спать, его отрицательные эмоции все еще остаются при нем. Дети, как и взрослые, просыпаются посреди ночи либо не могут уснуть вообще, когда они ощущают душевный дискомфорт.
Чтобы ребенок лучше спал, позвольте ему выплеснуть эмоции.
Вы больше не боитесь сказать ребенку «нет»
Вы в чем-то отказали малышу, что может привести к истерике.
Но в этом нет ничего плохого. Когда вы говорите ребенку слово «нет», он начинает понимать границы дозволенного. Иногда мы избегаем отказа, потому что боимся, что это повлечет такую реакцию ребенка, с которой мы не сможем справиться. Но в данном случае отказ — это проявление силы. Вы учитесь не бояться эмоциональной стороны воспитательного процесса — истерик и капризов.
Ребенок не боится быть с вами эмоциональным
Наличие истерик означает, что малыш не испытывает перед вами страха и любит вас. Если ребенок плачет из-за сломанного печенья или из-за «неправильного» цвета носков — то это не потому, что он хочет вывести вас из себя.
Он всего лишь хочет лишний раз почувствовать вашу любовь и заботу.
Истерики сближают вас
Хотя порой в это трудно поверить. Просто дайте ребенку пережить эмоции самостоятельно, не пытайтесь вмешиваться каждый раз, когда малыш плачет и кричит. Не переходите к нравоучениям, а просто обнимите ребенка. Малыш увидит, что вы любите и принимаете его даже таким, и впредь будет чувствовать в вас опору и близкого человека.
Истерика положительно влияет на поведение ребенка в будущем
Душевный дискомфорт учит малыша справляться с эмоциями и выплескивать их наименее деструктивным образом — ничего не ломать, никого не бить, не кричать на улице. Методом проб и ошибок малыш поймет, что такое хорошо, и что такое плохо.
Эти умения положительно скажутся на поведении ребенка в дальнейшем.
Если ребенку разрешают плакать и злиться дома, он вряд ли станет делать это на улице
Если малышу можно выразить эмоции дома, где его поймут, простят и не будут ругать, у него не появится желания капризничать на улице.
Только дом будет ассоциироваться у ребенка с обстановкой, в которой он может позволить себе поплакать. Чем больше мы просим наших детей сдерживать эмоции, тем выше уровень их напряжения. Чем чаще мы находим время, чтобы выслушать наших детей дома, тем меньше негативных эмоций они принесут с собой на улицу.
Истерика — естественный этап в развитии ребенка
Когда малыш подрастет, он будет плакать меньше. Становясь старше, он будет понимать, что не в любом обществе и не в любой обстановке его слезы и капризы придутся кстати.
Поэтому не злитесь, а лишь подождите немного, и ваш ребенок всему научится.
Детская истерика положительно влияет на родителя
Когда ребенок плачет, нас самих захлестывают разнообразные чувства.
Вы больше рефлексируете и даже можете вспомнить, как родители относились к вам: понимали ли они вас? Если нет, что вы можете сделать, чтобы у вас с ребенком сложились более продуктивные отношения? Прислушавшись к себе, вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы.
После истерики ребенка вы чувствуете себя как выжатый лимон, поэтому самое время посмеяться с подругой, погулять или даже поплакать. Понадобится немало времени, чтобы научиться сохранять спокойствие в ответ на эмоциональные всплески ребенка. Но пытаясь совладать с таковыми, вы постепенно меняете свои настройки: становитесь хорошими и спокойными родителями, которые найдут выход из любой ситуации, и тем более — из ситуации с истерикой.