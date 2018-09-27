Плюсы и минусы разных видов контрацептивов

ППА — прерванный половой акт

Популярный способ и, одновременно с этим, ненадёжный. Почему? Во-первых, в этом случае нет никакой защиты от заболеваний, передающихся половым путём. Во-вторых, в предсеменной жидкости мужчины иногда содержатся сперматозоиды, что повышает риск нежелательной беременности. В-третьих, это вредно для сильного пола и иногда приводит к импотенции. Из плюсов: доступность и полная гамма ощущений.

Презервативы и фемидомы (женские презервативы)

На данный момент это самые эффективные средства для предотвращения заражения ЗППП и вирусом иммунодефицита. Они лучше всего предотвращают случайное зачатие. Минусы: возникновение аллергии на латекс. Помните: если у кондома истёк срок годности, он может порваться во время секса. Также многие мужчины жалуются на снижение чувствительности.

Гормональные препараты

Действуют по-разному, в зависимости от содержащегося активного вещества. Хорошо помогают от нежелательной беременности. У современных видов контрацептивную функцию дополняет абортивная. Минусы: не защищают от венерических заболеваний, имеют множество противопоказаний, необходим постоянный приём.

Спермициды

Такие средства доступны, не влияют на гормональный фон и слабо, но спасают от ЗППП. Минусы: химические вещества, разрушающие сперматозоиды могут вызвать аллергию и раздражение кожи.

Внутриматочная спираль

Совмещает в себе химическое и механическое воздействия, препятствуя попаданию сперматозоидов в матку. Из плюсов: высокий уровень эффективности, устанавливается сроком до 10 лет и не требует ежедневного контроля. Минусы: менструации становятся более болезненными, увеличивается опасность внематочной беременности, возможно развитие депрессии.

Стерилизация

Радикальный метод контрацепции. У мужчин перевязывают или удаляют семявыносящие протоки, у женщин — блокируют проходимость фаллопиевых труб. В обоих случаях половые функции сохраняются. Минусы: конечно, такая операция никак не предотвращает заражение венерическими заболеваниями или ВИЧ.