Целебные свойства белых грибов

Его зовут царем грибов

Наверняка многие замечали, каким разным бывает белый гриб: то он приземистый, коренастый, то красуется на высокой цилиндрической ножке; то носит темно-коричневую шляпку, то желто-бурую, то совсем светлую. Специалистам известно до 18 форм белого гриба (в зависимости от места его произрастания): березовая, сосновая, еловая, дубовая и другие. И конечно, важно очень хорошо отличать царя грибов от сходных с ним несъедобных и ядовитых: желчного гриба, боровика красивого, сатанинского гриба. Если не уверены — лучше воздержаться от сбора сомнительных лесных даров.

Белый гриб обладает обезболивающим, ранозаживляющим, бактерицидным, противовоспалительным, противовирусным, иммуностимулирующим, общеукрепляющим, противоопухолевым, тонизирующим действием. Он способствует нормализации обмена веществ, помогает очистить сосуды от холестериновых бляшек, выводит из организма токсины и соли тяжелых металлов, регулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Очень полезен белый гриб при гипертонии, стенокардии, других заболеваниях сердечно-сосудистой системы; применяют его также для профилактики инфарктов и инсультов. Содержащиеся в нем вещества разжижают кровь, снижают скорость ее свертывания, расширяют кровеносные сосуды.

Белый гриб обладает множеством полезных свойств и издавна применяется в народной медицине

Наружно применяют порошок из сушеных белых грибов — в виде присыпки при трудно заживающих ранах, язвах, пролежнях и т.п. ; водные вытяжки — в виде примочек и промываний при ожогах, обморожениях, ранах, кожных заболеваниях, а также в косметических целях.

В качестве лекарственного сырья используются преимущественно сушеные грибы; для приготовления водных и спиртовых экстрактов могут применяться свежие. Противопоказания к употреблению белых грибов: острые заболевания органов желудочно-кишечного тракта и печени, подагра, детский возраст (до 7 лет).

Настойка белых грибов