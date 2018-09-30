Пн, 1.10.2018
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  • Проведите пятничный вечерок в нарвском кино с красоткой-подружкой и морем призов!

Проведите пятничный вечерок в нарвском кино с красоткой-подружкой и морем призов!

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ФОТО: Промо

Apollo Kino и Krasotka.ee представляют: киновечер «С подругой в кино!»

Уже 5 октября в 17:45 возьми с собой свою подругу и приходи в кинотеатр Astri смотреть романтически музыкальный фильм «Звезда родилась».

Фильм дублирован на русский язык. 

Вас ожидают различные сюрпризы и невероятные призы, которые разыграют Limon.ee и Krasotka.ee прямо на месте.

Двери открываем в 17:45.

Фильм начинается в 18:30.

Цена: 7 €

Ждем тебя! 

Билеты уже в продаже.

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