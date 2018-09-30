Уже сегодня! Проведите пятничный вечерок в нарвском кино Apollo с красоткой-подружкой и морем призов!
5 октября 2018, 12:31
Apollo Kino и Krasotka.ee представляют: киновечер «С подругой в кино!»
Уже 5 октября в 17:45 возьми с собой свою подругу и приходи в кинотеатр Astri смотреть романтически музыкальный фильм «Звезда родилась».
Фильм дублирован на русский язык.
Вас ожидают различные сюрпризы и невероятные призы, которые разыграют Limon.ee и Krasotka.ee прямо на месте.
Двери открываем в 18:30.
Фильм начинается в 19:00.
Цена: 7 €
Ждем тебя!