Опасная красота: шесть советов из Интернета которыми пользоваться нельзя

Интернет – кладезь бесценной информации. Если, конечно, уметь раскапывать её среди куч ерунды, дезинформации, придуманного вранья и откровенной глупости. И это касается всего, даже рекомендаций по уходу за кожей, пишет joinfo.
Нет, многие из них даже звучат логично и кое-какой эффект оказывают, вот только почему-то никто и почти никогда не предупреждает о неприятных побочках. Очень неприятных, куда более неприятных, чем проблемы, с которыми должна была справиться процедура. И Joinfo.ua сейчас вам о нескольких подобных примерах расскажет.
Кокосовое масло
С одной стороны, довольно эффективное питающее средство, основа многих масок для лица. Но с другой – как же эффективно оно забивает расширенные кожные поры… Фактически, после каждого использования таких масок нужно проводить ещё одну процедуру – по очищению кожи от забитых пор. Впрочем, этого можно и не делать, но тогда чёрные точки – самое безобидное, что вас ожидает. Но да, на здоровой и очень даже увлажнённой коже.
Лимонный сок
Кто бы спорил с тем, что лимонный сок эффективно растворяет органику? Вот только использовать его, чтобы бороться с кожным салом – посредственная идея. Потому что слишком уж лимонная кислота агрессивна – может даже лёгкие ожоги вызывать. Но хуже другое – даже в разбавленном виде она способна вступать в реакцию с ультрафиолетовым излучением, за счёт чего – вызывать появление пигментных пятен на коже.
Пилинг на основе сахара и соли
Вы бы ещё наждачкой по лицу прошлись бы, право слово. В большинстве профессиональных пилингов на основе сахара, его гранулы малочисленные и мелкие, не говоря уж о том, что основа средства служит для быстрого и эффективного увлажнения поверхностного слоя, чтобы он не царапался, а аккуратненько соскабливался. Стоит ли говорить, что редкие самодельные средства обеспечивают такой эффект?
Зубная паста
Некоторые виды зубной пасты действительно помогают бороться с прыщами. Они подсушивают эпидермис, устраняют воспаление и уничтожают микробов. Но при этом, конечно же, бьют по коже, на которую случайно попадают. В лучшем случае – гарантированное покраснение, ну а в худшем – распространение воспаления ещё дальше.
Яичный белок
Да, довольно эффективное увлажняющее средство, вот только не стоит забывать о маленькой, но очень вредной бактерии – сальмонелле, которая регулярно обнаруживается в сырых яйцах. Так что уж лучше не рисковать, ведь сальмонеллёз – то ещё «удовольствие».
Спиртовые лосьоны
Штука довольно полезная, но как тоник для кожи – слишком уж жесткая. Да, начисто удаляет кожное сало, но при этом активно пересушивает кожу и провоцирует её выделять ещё больше этого «защитного» вещества. Замкнутый круг, однако.