Опасная красота: шесть советов из Интернета которыми пользоваться нельзя

Нет, многие из них даже звучат логично и кое-какой эффект оказывают, вот только почему-то никто и почти никогда не предупреждает о неприятных побочках. Очень неприятных, куда более неприятных, чем проблемы, с которыми должна была справиться процедура. И Joinfo.ua сейчас вам о нескольких подобных примерах расскажет.

Кокосовое масло

С одной стороны, довольно эффективное питающее средство, основа многих масок для лица. Но с другой – как же эффективно оно забивает расширенные кожные поры… Фактически, после каждого использования таких масок нужно проводить ещё одну процедуру – по очищению кожи от забитых пор. Впрочем, этого можно и не делать, но тогда чёрные точки – самое безобидное, что вас ожидает. Но да, на здоровой и очень даже увлажнённой коже.

Лимонный сок

Кто бы спорил с тем, что лимонный сок эффективно растворяет органику? Вот только использовать его, чтобы бороться с кожным салом – посредственная идея. Потому что слишком уж лимонная кислота агрессивна – может даже лёгкие ожоги вызывать. Но хуже другое – даже в разбавленном виде она способна вступать в реакцию с ультрафиолетовым излучением, за счёт чего – вызывать появление пигментных пятен на коже.

Пилинг на основе сахара и соли

Вы бы ещё наждачкой по лицу прошлись бы, право слово. В большинстве профессиональных пилингов на основе сахара, его гранулы малочисленные и мелкие, не говоря уж о том, что основа средства служит для быстрого и эффективного увлажнения поверхностного слоя, чтобы он не царапался, а аккуратненько соскабливался. Стоит ли говорить, что редкие самодельные средства обеспечивают такой эффект?

Зубная паста

Некоторые виды зубной пасты действительно помогают бороться с прыщами. Они подсушивают эпидермис, устраняют воспаление и уничтожают микробов. Но при этом, конечно же, бьют по коже, на которую случайно попадают. В лучшем случае – гарантированное покраснение, ну а в худшем – распространение воспаления ещё дальше.

Яичный белок

Да, довольно эффективное увлажняющее средство, вот только не стоит забывать о маленькой, но очень вредной бактерии – сальмонелле, которая регулярно обнаруживается в сырых яйцах. Так что уж лучше не рисковать, ведь сальмонеллёз – то ещё «удовольствие».

Спиртовые лосьоны