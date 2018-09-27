Идеальный рацион: какие продукты питания человек должен употреблять постоянно

Продукты питания, которые человек должен употреблять постоянно

Диетологи советуют обратить свое внимание на продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами. Именно эти продукты должны быть в рационе каждого из вас.

Начнем с различных сортов капусты. Это кольраби – богатая калием и клетчаткой, а также витаминами С и В6. Белокочанная и китайская капуста пригодятся тем, кто тщательно следит за фигурой, ведь они малокалорийны и насыщены кальцием, клетчаткой и железом.

Употребление брюссельской капусты может снизить риск развития некоторых видов раковых клеток. Также она содержит витамины A, C, K, B6.

Не стоит забывать и о брокколи. Особенно ее советуют ввести в рацион беременным женщинам из-за витамина С и фолиевой кислоты, которая в ней находится.

Отметили своим вниманием специалисты и лук-шалот (за низкую калорийность) и тыкву. Одна чашка тыквы вмещает в себе больше калия нежели один банан. Это источник клетчатки, железа, витаминов и бета-каротина, который способствует остроте зрения.

Любимчик многих хозяюшек – шпинат тоже на почетном месте в рационе. Профессионалы считают, что кемпферол, содержащейся в листьях, является эффективной защитой от некоторых хронических заболеваний и рака. Также повышает скорость реакции.

Диетологи выделили также латук, рукколу и петрушку. Одна чашка латука вмещает всего лишь 5 калорий и много витаминов с минеральными веществами. Руккола, в свою очередь, улучшит ваше пищеварение и наполнит организм кальцием, железом и цинком. Петрушка нужна для того, чтобы поддержать оптимальный уровень витаминов в организме.