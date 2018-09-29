Основные правила закаливания: как начать процедуру и какие способы лучше подходят новичкам

А между тем, именно тогда большинство людей и допускают основные ошибки. А потом жалуются, что закаливание не помогает, самочувствие ухудшается и вообще, это всё бесполезно. А если как следует разобраться, то становится понятно, что именно они делают не так. Так что Joinfo.ua сейчас расскажет вам об этом, а также о наиболее распространённых способах закаливания.

Что можно делать не так

Начинать закаляться, пока не выздоровел. Простудные заболевания, вирусные процессы, инфекции на коже – всё это прямые противопоказания к закаливанию. Которые, впрочем, исправляются и проходят. А вот проблемы с сердцем, аутоиммунные заболевания и пороки обмена веществ – это, увы, категорический запрет на любые закаливания.

Закаляться сразу и интенсивно. Организм нужно приучать к низким температурам постепенно, особенно если вы этого никогда раньше не делали. Сначала комнатная температура, потом – холодная. А потом и ледяная. И лучше уж осваиваться на каждом этапе, чем сразу давать себе нагрузку, которую не можешь перенести.

Проводить процедуры от случая к случаю. Только систематический подход, ежедневные процедуры, невзирая на погоду и настроение, могут привести к успеху. И да, это реально сложно. Исключение можно делать только при повышении собственной температуры и возникновении инфекционных болезней. Команда Joinfo.ua напоминает, что только систематический подход к делу позволяет добиться в нём успеха.

Виды процедур

Воздушные ванны. Пожалуй, самый простой вариант. Сначала – несколько разогревающих процедур, а потом раздеться и расслабиться. Продолжительность – не менее 15 минут, начальная температура – до 15 градусов. В зимнее время года 15 минут – максимум.

Обтирания. Растирание тела махровым полотенцем, смоченным в холодной воде. А затем – вытирание насухо. Длительность – 2 минуты. Начинать стоит с относительно тёплой воды, а потом можно довести и до ледяной.

Обливания. Каждые 10 дней стоит понижать температуру на 5 градусов. Процедуру стоит проводить ежедневно, но начинать можно с частичного обливания – только руки, ноги и шею. И только когда организм хотя бы к этому привыкнет, можно начать обливаться с головой.

Закаливание стоп. Конкретное воздействие на стопы холодной водой. Сначала на 3 минуты погружаем ноги в воду комнатной температуры, затем – каждые 3 дня снижаем температуру на 1 градус.