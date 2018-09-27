Красивые славянские мужские имена с позитивной и светлой энергетикой

С редкими именами всё несколько сложнее – статистическая картина неравномерная, высокие шансы погрешностей и неточностей. Но это не мешает некоторым специалистам утверждать, что некоторые редкие мужские имена действительно наделяют своих обладателей особыми качествами. И Joinfo.ua вам сейчас об этих именах расскажет.

Ратмир

Очень мощное славянское имя. Оберег от сглаза, гарант того, что ребёнок вырастет сильной личностью. С повышенной стрессоустойчивостью, решительностью и готовностью вести за собой других. Имя пронизано невероятной мужской энергетикой.

Богдан

Славянское имя, которое даже расшифровывать не надо. Стоит ли говорить, что такое демонстративное обращение к высшим силам гарантировало как огромную удачу, так и феноменальную принципиальность? Такие люди чётко следуют своему кодексу поведения, который не всегда понятен окружающим. Но удача на этом пути Богданам сопутствует всегда.

Ростислав

Славянское имя, которое не так уж сложно интерпретировать. Вот только «рост» идёт не в буквальном, а в переносном смысле, и касается преимущественно интеллектуальных качеств. Ростиславы всегда умны, внимательны к деталям и довольно начитанны.

Митрофан

Греческое имя, хотя многими почему-то воспринимается как славянское. Тем не менее, родом как раз из Эллады. Означает – «похожий на мать». Впрочем, похожий далеко не во всём – Митрофаны отличаются высоким интеллектом и самостоятельностью.

Матвей

Тоже греческое. «Божий человек». Согласитесь, добавить ребёнку хотя бы намёк на «божественное покровительство» - довольно хорошая идея. А в случае Матвея, даже рабочая. Правда, проявляется это в виде умения производить на окружающих благоприятное впечатление.

Мирон

Считается, что у этого имени очень мягкая и дипломатичная энергетика. И что люди, наречённые этим именем, смогут всегда находить общий язык с окружающими. Да и с балансом «личное – общественное» они всегда смогут совладать.

Мирослав

Очень похоже на Мирона, но только мягкость и дипломатичность такого человека будут более сконцентрированными и избирательными. И распространяться в основном на друзей и близких. Однако в значительно большей степени, так что Мирославы являются прирождёнными учителями, переговорщиками и отличными друзьями, отцами и мужьями.

Ярослав