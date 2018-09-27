Гороскоп на сегодня: 27 сентября 2018 года

День не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами, пишет Joinfo.
Овен. Сегодня вы полны сил и энтузиазма. Дело за малым - найти желание!
Телец. Ваши действия сегодня должны иметь показательный характер, тогда в будущем вас никто не посмеет упрекнуть в бездействии.
Близнецы. Собираясь что-либо предпринять, взвесьте все за и против. Необдуманные действия могут привести к нежелательному результату.
Рак. Особого внимания сегодня потребуют личные проблемы. Отодвиньте в сторону работу - жизнь важнее.
Лев. С самого утра настройте себя на позитивный лад, и тогда вы сможете горы свернуть. Лень и пассивность сегодня категорически противопоказаны.
Дева. Будьте внимательны и осторожны на работе. Ваша личная жизнь может стать объектом общественного достояния в коллективе.
Весы. Ваших сил и энергии сегодня хватит на всех. Постарайтесь к вечеру сбавить обороты, в противном случае вряд ли вы сможете расслабиться и спокойно уснуть.
Скорпион. Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам не медлить с активностью и инициативностью. Ваше счастье и успех - в ваших руках.
Стрелец. Держите свои эмоции на коротком поводке. Сегодня они могут навредить не только вам, но и окружающим вас людям.
Козерог. День будет эмоционально сложным и напряженным. Остерегайтесь незнакомых людей. Они, сами того не желая, могут вам навредить.
Водолей. День хорош для отдыха и развлечений. Если нет возможности пригласить друзей в свой дом, напрашивайтесь к ним. Вечер принесет много удовольствия и веселья.
Рыбы. Вы сегодня будете очень полезным человеком для окружающих вас людей. Это, конечно, прекрасно, но не позволяйте садиться себе на голову.