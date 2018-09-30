Лайфхак: как разлюбить торт, полюбить гречку и преобразиться до неузнаваемости

ПП или не ПП

Правильное питание — это не панацея. Для начала стоит проанализировать, почему ты мечтаешь о шоколаде, а перед глазами у тебя проплывают чипсы и другие не самые полезные для организма продукты.

Чаще всего эти желания — сигнал о том, что тебе просто хочется есть (внезапно!), а твоему организму не хватает микро-, макронутриентов, витаминов и минералов. Когда человек сыт, он гораздо меньше подвержен пищевым срывам. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы «разлюбить» тортики — это выстроить приемы пищи по времени и по меню, пишет lady.mail.ru.

Меню должно быть максимально разнообразным и обязательно содержать фрукты, овощи, зелень, сухофрукты и орехи. Все то, что имеет ярко выраженный вкус и позволит получать настоящее удовольствие от еды.

Утро вечера мудренее

Вторая глобальная проблема — переедание на ночь. Сколько раз ты обнаруживала себя в полузабытьи у холодильника с полным ртом самого сладкого, что смогла найти?

Чаще всего любители плотной еды перед сном не завтракают, скудно обедают (обычно чем-то с большим содержанием углеводов), а вот приходя домой с работы, объедаются углеводами. Дело в том, что они быстро усваиваются, приятны на вкус и приносят радость после тяжелого рабочего дня. Ну а вечерний прием пищи воспринимается как вознаграждение за прожитый день и своего рода снотворное.

Если посмотреть глубже, то это пищевая привычка относительно легко поддается корректировке. О пользе плотного завтрака написано много научных и «околонаучных» статей, со своей стороны могу сказать, что все дело в завтраке. Он должен содержать белки, жиры и потом уже углеводы. Смещение в сторону белка и жиров связанно с тем, что в этой ситуации ты дольше не будешь испытывать голод, так как продукты с высоким содержанием белка и жиров, усваиваются гораздо дольше, чем пресловутая овсянка на завтрак.

Когда мне говорят, что плотно завтракать невозможно, я прошу начать с малого, хоть что-то начать съедать утром, а последний прием пищи сделать за два-три часа до сна. Самое интересное — к режиму питания наш организм привыкает за три-четыре дня. Вспомни себя в отпуске: люди, которые не завтракают, в отеле меняют эту привычку в считанные дни. Поэтому поменять режим — это самое простое из поставленных задач.

Борьба с окружением

А вот со вкусовыми пристрастиями придется побороться дольше, примерно около месяца. И настройся на то, что твое окружение будет всеми силами сопротивляться твоему стремлению измениться. Поверь, если ты действительно хочешь, то победишь, но легче это будет сделать с единомышленниками, а их можно встретить в фитнес-клубах, блогах и разных интернет-сообществах. Там же тебе подскажут вкусные и полезные рецепты, разные интересные фишки по поводу еды и поддержат.