Наболело: «Живу с тремя и не могу выбрать»

Я, «хорошая девочка», гордость мамы и папы, живу с тремя мужчинами! Вот пишу и сама себе не верю. Но обо всем по порядку.

Вышла замуж на последнем курсе института, через два года родилась дочь, еще через год на свет появился сын. Муж старше на три года, замечательный человек: любящий супруг, прекрасный папа. Игорь добрый, щедрый, с чувством юмора все в порядке. Чего еще желать? У нас прекрасные отношения и прекрасная семья.

Но пару лет назад у меня появился любовник. Олег — моя первая любовь, первый мужчина. Встретились на встрече выпускников и как-то само собой все завертелось… Я с ним как будто в юность возвращаюсь. Он тоже женат, у него две дочки. Но в последнее время он все чаще заводит разговоры о том, чтобы перестать прятаться и быть вместе. И вот это меня пугает.

Дело в том, что примерно полгода назад я встретила еще одного человека. Дима — тренер в спортивной секции, куда ходит мой сын. Он моложе меня на три года, но с ним я чувствую себя так, будто я девочка. Он может, кажется, решить любую мою проблему, да и в постели просто ураган. Но дело даже не в этом, я чувствую, что и к нему очень сильно начинаю привязываться…

В курсе моих жизненных неурядиц лишь лучшая подруга. Она говорит, что я сама себе проблемы создаю. Либо надо как-то разрывать отношения и выбирать, либо «жить, как живешь, и получать удовольствие». Но я понимаю, что это ненормально. И самое главное — каждого из этих трех мужчин я по-своему люблю.

Заставь меня сердцем выбирать, я не смогу. Умом-то понимаю, что муж у меня надежный, семья прекрасная и менять что-то совершенно ни к чему. Но какой-то червячок сомнения все же есть: а вдруг я встретила Диму и Олега не просто так? Может, мне необходимо что-то в жизни поменять? Но я так и не могу на этот вопрос ответить. Запуталась окончательно.