Мечтаешь стать обладательницей пухлых сексуальных губ, но боишься стать уткой? Тогда эта статья для тебя!

Как подготовиться к уколам

Консультация. Перед первой процедурой нужно прийти к доктору на консультацию, можно принести с собой фото с примерами желаемой формы губ. Но в то же время важно понимать, что не всегда то, что мы хотим, может идеально смотреться именно на нашем лице, все зависит от твоих анатомических особенностей. Поэтому выслушай и специалиста, чтобы прийти к общему варианту. Надо понимать, что получить сразу большой объем нельзя (тогда это будет смотреться слишком неестественно, предстоит долгая и болезненная реабилитация), нужно быть готовой к нескольким процедурам через определенный промежуток времени (конкретнее период обозначит специалист), пишет Lady.mail.ru.

Когда лучше не делать увеличение губ. Перед процедурой предупреди косметолога о любых своих аллергических реакциях. Желательно не назначать уколы перед месячными, так как повышается вероятность синяков, и сама процедура может проходить болезненнее. Откажись от процедуры во время беременности и в период лактации. Анестезия, которая делается во время уколов гиалуроновой кислоты, может негативно сказаться на беременности и лактации. Врачи также советуют не делать химический или лазерный пилинг перед процедурой (и тут мы объясняем почему). Противопоказаниями могут стать проблемы со свертываемостью крови и возраст до 18 лет.

Почему результат может не устроить и что с этим делать

Инфекция. Воспаление после процедуры может начаться, если аппарат оказался подделкой или доктор не имеет достаточного опыта и неквалифицирован. Еще одной причиной плохого результата может быть герпес. Он может выскочить на фоне манипуляций с губами. Поэтому важно сообщить косметологу перед началом всего, как часто он у тебя бывает и когда появлялся в последний раз. Если герпес бывает часто, необходимо принимать меры по профилактике, принимать препараты за неделю до процедуры, избегать солнца.

Дело в пациенте. Например, если человек по психотипу меланхолик, то у него всегда найдутся причины необъективно оценить результат, например, найти асимметрию, которую не видят окружающие. Такого пациента нужно успокоить и напомнить, что окончательный результат процедуры будет виден через две недели. И уже после этого срока можно обратиться к своему специалисту, чтобы добавил объем, исправил асимметрию и форму.

Если после процедуры появились уплотнения или тебя беспокоит что-то другое, нужно сразу обращаться к своему специалисту. Если же твой доктор отказывает в помощи, обращайся к челюстно-лицевому хирургу, который точно не бросит в беде.

Любовь Акрум, косметолог, пластический хирург

Несоблюдение инструкций. Плохой результат можно получить, если не следовать советам врача. Нельзя наносить на губы косметику через 3—4 часа после процедуры. В течение недели после укола лучше отказаться от алкоголя, горячих напитков, посещения солярия и сауны (все эти процедуры могут вызвать отек). И самое главное — попытаться сохранить мимическое спокойствие, то есть как можно меньше разговаривать, целоваться и улыбаться (чтобы гель точно равномерно распределился). Все эти и другие рекомендации должен сообщить твой косметолог. Отек и болезненные ощущения могут длиться около недели — это нормально.