Врачи позволили австралийке самой извлечь ребенка во время кесарева сечения

Жительница Австралии Карли Валикула перенесла два экстренных кесарева сечения, когда рожала старших сыновей, поэтому мечтала о том, чтобы ее третий ребенок — долгожданная дочь — появился на свет естественным образом. Однако врачи настояли на операции, но сделали все, чтобы эти роды стали для женщины особенными.

Медики позволили Карли под их наблюдением извлечь ребенка из матки и положить себе на грудь. «Мне сделали анестезию, так что я не чувствовала боль, только давление. Врачи надели мне на руки хирургические перчатки, затем помогли нащупать ребенка. Взяв дочь под руки, я вытащила ее на свет», — рассказала Валикула британскому изданию Mirror.

По словам женщины, больше всего она не хотела, чтобы медики сразу забрали ребенка после рождения, не ей прижать его к груди. Благодаря новой методике (на западе ее называют maternal assisted caesarean section, то есть кесарево сечение с материнским ассистированием) Карли добилась того, чтобы ее худшие опасения не сбылись.