Эти восемь советов помогут вам быть на высоте в любом обществе!

1. Не стесняйтесь задавать вопросы

Люди хотят быть услышанными, поэтому задавайте соответствующие вопросы, показывая, что вы не только слушаете, но и вливаетесь в разговор, пишет Buduaar.ee

2. Будьте честны

Одна из самых важных особенностей человека - честность. Тяжело оценить человека, когда ты не знаешь, кто он на самом деле и о чем он думает.

3. Не судите

Всегда приятно пообщаться с человеком, который разделяет ваше мнение и идеи, а не критикует и рубит всю вашу инициативу на корню. Будьте вежливы и открыты.

4. Не пытайтесь заострять все внимание лишь на себе

Будьте внимательны ко всем. Покажите, что вы умеете ценить мнение других.

5. От первого впечатления зависит почти все

Согласно опросам, люди решают в первые семь секунд, нравится ли им человек или нет. Следите за языком вашего тела на первой встрече - смотрите человеку в глаза и улыбайтесь.

6. Не будьте злы

Никому не интересно смотреть на унылое, озлобленное лицо. Улыбайтесь чаще!

7. Не жалуйтесь

Не говорите о своих проблемах и неудачах - это мало кому интересно и это уж точно никто не оценит. Поэтому будьте очень осторожны с тем, о чем вы говорите и где.

8. Будьте уравновешенными

У приятных людей всегда все в балансе. Будьте серьезны, но и в тоже время дружелюбны.

И запомните, главное - быть собой!