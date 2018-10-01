Эти восемь советов помогут вам быть на высоте в любом обществе!

Приятным человеком не рождаются, приятным человеком становятся! Это умение, которому люди обучаются в течение всей жизни, набирая все новый и новый опыт. Каждый из нас может научиться оставлять о себе приятное впечатление благодаря хорошим манерам, о восьми из которых расскажет вам Krasotka.ee.
1. Не стесняйтесь задавать вопросы
Люди хотят быть услышанными, поэтому задавайте соответствующие вопросы, показывая, что вы не только слушаете, но и вливаетесь в разговор, пишет Buduaar.ee
2. Будьте честны
Одна из самых важных особенностей человека - честность. Тяжело оценить человека, когда ты не знаешь, кто он на самом деле и о чем он думает.
3. Не судите
Всегда приятно пообщаться с человеком, который разделяет ваше мнение и идеи, а не критикует и рубит всю вашу инициативу на корню. Будьте вежливы и открыты.
4. Не пытайтесь заострять все внимание лишь на себе
Будьте внимательны ко всем. Покажите, что вы умеете ценить мнение других.
5. От первого впечатления зависит почти все
Согласно опросам, люди решают в первые семь секунд, нравится ли им человек или нет. Следите за языком вашего тела на первой встрече - смотрите человеку в глаза и улыбайтесь.
6. Не будьте злы
Никому не интересно смотреть на унылое, озлобленное лицо. Улыбайтесь чаще!
7. Не жалуйтесь
Не говорите о своих проблемах и неудачах - это мало кому интересно и это уж точно никто не оценит. Поэтому будьте очень осторожны с тем, о чем вы говорите и где.
8. Будьте уравновешенными
У приятных людей всегда все в балансе. Будьте серьезны, но и в тоже время дружелюбны.
И запомните, главное - быть собой!
А вы уже запомнили все эти трюки? Пользуйтесь на здоровье!