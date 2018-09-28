Сб, 29.09.2018

Женщина разбогатела благодаря прогулкам с собакой

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: /Caters News Agency

Американка Джинни Келли (Jeannie Kelly) рассказала о семейной традиции, которая помогла ей выиграть крупный приз в лотерею: «Каждое воскресенье на прогулке с собаками я покупаю лотерейные билеты. Частенько мы гуляем вместе с родителями и играем всей семьёй», пишет Ridus.ru.

И буквально на днях такая прогулка с собаками завершилась для женщины выигрышем на сумму 70 тысяч долларов.

Келии говорит, что собирается потратить деньги на поездку в Диснейленд, чтобы отпраздновать там 20 лет со дня свадьбы. «У нас нет детей, наши дети — это собаки. Так что, скорее всего, мы возьмём с собой собак», — рассказала победительница UPI.

Недавно «Ридус» рассказывал, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Также мы писали, как одна везучая женщина подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов. 

А одна онкобольная после крупной победы в лотерею и вовсе стала выздоравливать и передумала умирать.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ