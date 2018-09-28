Выбор мужчин: естественная красота или макияж?

Для того, чтобы привлечь мужчин, мы, женщины, готовы пойти на все: делаем ошеломляющие прически, берем на вооружение новые бьюти-тренды, скупаем все косметические новинки, подбираем соответствующий наряд и следуем модным тенденциям. И при этом нас интересует вопрос: а нужен ли он, этот макияж?

Споры на эту тему ведутся уже не первый десяток лет. Результатв многих опросов и исследований говорят о том, что мужчины предпочитают естественную красоту. Но что под этим подразумевается?

Многие думают, что это полный отказ от косметики. То есть мужчинам нравится смотреть на синяки под глазами, прыщи, воспаления и другие прелести?

А вот и нет: под естественной красотой подразумевается максимально натуральный макияж, при котором вы выглядите так, словно вы не накрашены. Визажисты рекомендуют использовать косметику в минимальных количествах и только натуральных оттенков, чтобы любимый человек не мог понять, накрашены вы или нет.

Запомните главные правила: мужчина обращает внимание на кожу, глаза и губы.

Поэтому в первую очередь следует позаботиться о коже: никакие тональные средства и корректор не помогут скрыть прыщи и сыпь. Но даже если кожа идеальная, воспользуйтесь ВВ или СС-кремом: эти средства помогут выровнять тон кожи и скроют мелкие недостатки, а светлый консилер замаскирует воспаления и круги под глазами.

Затем визажисты рекомендуют обратить внимание на глаза - никаких накладных или наращенных ресниц. Только натуральные, подчеркнутые черной тушью! Такой макияж сводит мужчин с ума - легкий и в меру натуральный. Обладательницам маленьких глаз можно подвести их лайнером или карандашом, но главное - не переборщить.