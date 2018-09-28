Сб, 29.09.2018

Очень вкусные жареные бездрожжевые пирожки с капустой

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Пирожки с мясом. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

На улице похолодало и хочется съесть что-то вкусное и сытное. Идеальный вариант - пирожки. Рецептом с нами делится Ivona.

Ингредиенты

Тесто:

  • кефир 300 мл
  • яйцо 1 шт.
  • масло растительное 1 ст.л.
  • мука 500 г
  • соль 1/2 ч.л.
  • сахар 1 ст.л.
  • сода 1 ч.л.

Начинка:

  • капуста белокочанная 200 г
  • лук репчатый, морковь по 1/2 шт.
  • томатная паста 1 ч.л.
  • вода 50 мл
  • масло растительное 4 ст.л.
  • соль
  • перец
  • черный молотый

Рецептов пирожков очень много. Для их приготовления используют любое тесто: дрожжевое, кефирное, слоеное. Начинка для пирожков может быть какой угодно: с картошкой, яйцом, рисом, ливером, вареньем. Но самые популярные пирожки - с капустой. Приготовить такие можно двумя способами: пожарить на сковороде в растительном масле или испечь в духовке. Оба варианта получаются вкусными и ароматными.

Мы предлагаем приготовить классические жареные пирожки с капустой. Блюдо получается воздушным, несмотря на то, что дрожжи не используются, а вместо них - кефир. Важно подготовить вкусную начинку. Свежую капусту необходимо потушить вместе с луком и морковью. Можно использовать также квашеную капусту.

Приготовление

  1. Смешать все ингредиенты для теста, вымесить до слегка липкой консистенции.
  2. Скатать тесто колбаской и разделить на 18 частей.
  3. Измельчить капусту, мелко нарезать лук, морковь натереть на терке.
  4. Обжарить овощи на растительном масле.
  5. Развести томатную пасту в воде, влить в капусту. 
  6. Приправить специями, тушить 15 минут. 
  7. Раскатать каждую из частей в лепешку, выложить начинку, сформировать пирожок.
  8. Тщательно защипнуть края, приплюснуть, струсить лишнюю муку.
  9. Жарить на раскаленной сковороде на растительном масле и среднем огне до получения румяной корочки.

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