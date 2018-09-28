Очень вкусные жареные бездрожжевые пирожки с капустой

На улице похолодало и хочется съесть что-то вкусное и сытное. Идеальный вариант - пирожки. Рецептом с нами делится Ivona.
Ингредиенты
Тесто:
- кефир 300 мл
- яйцо 1 шт.
- масло растительное 1 ст.л.
- мука 500 г
- соль 1/2 ч.л.
- сахар 1 ст.л.
- сода 1 ч.л.
Начинка:
- капуста белокочанная 200 г
- лук репчатый, морковь по 1/2 шт.
- томатная паста 1 ч.л.
- вода 50 мл
- масло растительное 4 ст.л.
- соль
- перец
- черный молотый
Рецептов пирожков очень много. Для их приготовления используют любое тесто: дрожжевое, кефирное, слоеное. Начинка для пирожков может быть какой угодно: с картошкой, яйцом, рисом, ливером, вареньем. Но самые популярные пирожки - с капустой. Приготовить такие можно двумя способами: пожарить на сковороде в растительном масле или испечь в духовке. Оба варианта получаются вкусными и ароматными.
Мы предлагаем приготовить классические жареные пирожки с капустой. Блюдо получается воздушным, несмотря на то, что дрожжи не используются, а вместо них - кефир. Важно подготовить вкусную начинку. Свежую капусту необходимо потушить вместе с луком и морковью. Можно использовать также квашеную капусту.
Приготовление
- Смешать все ингредиенты для теста, вымесить до слегка липкой консистенции.
- Скатать тесто колбаской и разделить на 18 частей.
- Измельчить капусту, мелко нарезать лук, морковь натереть на терке.
- Обжарить овощи на растительном масле.
- Развести томатную пасту в воде, влить в капусту.
- Приправить специями, тушить 15 минут.
- Раскатать каждую из частей в лепешку, выложить начинку, сформировать пирожок.
- Тщательно защипнуть края, приплюснуть, струсить лишнюю муку.
- Жарить на раскаленной сковороде на растительном масле и среднем огне до получения румяной корочки.