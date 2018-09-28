Очень вкусные жареные бездрожжевые пирожки с капустой

Рецептов пирожков очень много. Для их приготовления используют любое тесто: дрожжевое, кефирное, слоеное. Начинка для пирожков может быть какой угодно: с картошкой, яйцом, рисом, ливером, вареньем. Но самые популярные пирожки - с капустой. Приготовить такие можно двумя способами: пожарить на сковороде в растительном масле или испечь в духовке. Оба варианта получаются вкусными и ароматными.