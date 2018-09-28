Как приготовить виноградное вино в домашних условиях

Приготовить домашнее вино совсем не сложно, главное знать несколько важных правил, пишет Ivona.
Сделать вкусное домашнее вино можно из любых фруктов или ягод. Очень популярно вино из винограда, яблок, рябины, вишни, малины, крыжовника, смородины. А вот вино из груши, черешни, сливы, абрикосов, земляники вряд ли получится. Но в любом случае важно помнить, что для изготовления вина необходимо использовать спелые, не испорченные плоды.
Посуда для должна быть эмалированной, стеклянной или деревянной. Емкость заполняют суслом, то есть смесью сока с водой и сахаром. Сусло в объеме ¾ заливают в емкость, в которой будет бродить вино. Сосуд с вином не закрывают плотно, чтобы углекислый газ, который не сможет выйти, не разбил емкость.
Для созревания вина при комфортной температуре 15-20 С достаточно двух недель. После этого периода активный процесс брожения уступает более медленной стадии длительностью около 2-3 недель, иногда затягивается на полтора-два месяца. Чтобы вино “созрело” быстрее, можно добавить специальную закваску на винных или плодово-ягодных дрожжах.
Когда процесс брожения заканчивается, вино приобретает необходимую крепость в 15-17%, а дрожжи выпадают в осадок. Вино светлеет, осадок плотнеет. Теперь светлый напиток необходимо профильтровать, чтобы осадок не испортил вкус готового вина.
Готовое домашнее вино необходимо разлить в бутылки. Хранить напиток рекомендуют в прохладном помещении (15-30 С).
Домашнее вино из винограда
Ингредиенты:
- Виноград - 9 кг;
- Сахар - 400 гр.
Приготовление:
- Перебрать виноград.
- Выдавить сок, засыпать частью сахара (250 гр.)
- Поставить в холодное место на месяц.
- Вставить в вино бродильный шпунт, когда появятся первые признаки брожения.
- Перемешать сусло через две недели, добавить еще 100 г сахара.
- Положить еще 50 гр. сахара после того, как сусло простоит месяц.
- Оставить на 3 дня в теплом месте.
- Процедить вино, мякоть и осадок выбросить.
- Добавить в жидкость по вкусу сахар, вставить в бутыль бродильный шпунт.
- Поставить на месяц в подвал.
- Отделить вино от осадка, оставить пока процесс брожения полностью не прекратится.
Рецепт винных дрожжей
Ингредиенты:
- Изюм белый - 200 г;
- Сахар - 60 г
Приготовление
- Засыпать изюм в бутылку, добавить сахар, залить водой на 3/4 объема.
- Заткнуть бутылку рыхлой ветхой пробкой.
- Поставить в теплое место на 4 дня.
- Вылить готовую закваску в сусло в соотношении 150 мл на 10 л сусла.