Как приготовить виноградное вино в домашних условиях

Сделать вкусное домашнее вино можно из любых фруктов или ягод. Очень популярно вино из винограда, яблок, рябины, вишни, малины, крыжовника, смородины. А вот вино из груши, черешни, сливы, абрикосов, земляники вряд ли получится. Но в любом случае важно помнить, что для изготовления вина необходимо использовать спелые, не испорченные плоды.

Посуда для должна быть эмалированной, стеклянной или деревянной. Емкость заполняют суслом, то есть смесью сока с водой и сахаром. Сусло в объеме ¾ заливают в емкость, в которой будет бродить вино. Сосуд с вином не закрывают плотно, чтобы углекислый газ, который не сможет выйти, не разбил емкость.

Для созревания вина при комфортной температуре 15-20 С достаточно двух недель. После этого периода активный процесс брожения уступает более медленной стадии длительностью около 2-3 недель, иногда затягивается на полтора-два месяца. Чтобы вино “созрело” быстрее, можно добавить специальную закваску на винных или плодово-ягодных дрожжах.

Когда процесс брожения заканчивается, вино приобретает необходимую крепость в 15-17%, а дрожжи выпадают в осадок. Вино светлеет, осадок плотнеет. Теперь светлый напиток необходимо профильтровать, чтобы осадок не испортил вкус готового вина.

Готовое домашнее вино необходимо разлить в бутылки. Хранить напиток рекомендуют в прохладном помещении (15-30 С).

Домашнее вино из винограда

Ингредиенты:

Виноград - 9 кг;

Сахар - 400 гр.

Приготовление:

Перебрать виноград. Выдавить сок, засыпать частью сахара (250 гр.) Поставить в холодное место на месяц. Вставить в вино бродильный шпунт, когда появятся первые признаки брожения. Перемешать сусло через две недели, добавить еще 100 г сахара. Положить еще 50 гр. сахара после того, как сусло простоит месяц. Оставить на 3 дня в теплом месте. Процедить вино, мякоть и осадок выбросить. Добавить в жидкость по вкусу сахар, вставить в бутыль бродильный шпунт. Поставить на месяц в подвал. Отделить вино от осадка, оставить пока процесс брожения полностью не прекратится.

Рецепт винных дрожжей

Ингредиенты:

Изюм белый - 200 г;

Сахар - 60 г

Приготовление