Женские ошибки во время бритья 

У вас неправильная бритва

Иметь гладкие ножки на самом деле стоит дороже, чем может показаться. Одноразовая бритва с одним лезвием не подходит для постоянного применения. Для качественного бритья нужна бритва минимум с тремя лезвиями.

Вы бреетесь сидя в ванной

Конечно, сидя бриться намного легче, чем в душе, но это не так эффективно. Во-первых, сосуды в горячей воде расширяются. Если вы порежетесь, кровь будет гораздо сложнее остановить. Также кожа немного отекает в горячей ванной. Позже вы заметите, что у вас осталась щетина.

Не брейтесь "на сухую"

Даже если вам надо побриться как можно быстрее, не нужно это делать без пены для бритья. Без нее ваша бритва будет плохо скользить, и вы рискуете порезаться. К тому же у вас появится раздражение на коже, из-за этого она будет постоянно болеть.

Не спешите

Не нужно спешить во время бритья, даже если вам хочется поскорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Допустим, вы не порежетесь второпях, но, вероятнее всего, вы пропустите некоторые волоски, и вам придется вооружиться бритвой еще раз.

Брить нужно в правильном направлении

Лучше всего брить по направлению роста волос. Так вы уменьшите раздражения на коже. Но, скорее всего, вы бреетесь снизу вверх. Это не совсем правильно.

Используйте пену для бритья, а не мыло

Конечно, с мылом ваша бритва будет скользить по коже, но недостаточно хорошо. Вероятно, у вас останется щетина после бритья.

Менять бритву нужно часто

Не сложно догадаться, почему бритву стоит менять как можно чаще. С затупившимися лезвиями сложно добиться гладкости кожи. Не нужно дожидаться ржавчины на лезвиях. Меняйте бритву или станки через 3-5 применений.

Не берите чужую бритву

Бритва — вещь очень личная. Когда вы берете чужую бритву, вы рискуете подхватить грибковую инфекцию. Также есть огромное количество заболеваний, которые передаются через кровь.

Убирайте бритву из ванной

Если вы оставляете бритву на бортике ванной — прекратите это делать. Даже если бритва сделана из нержавеющей стали, когда она все время влажная, на ней может появиться большое количество микробов, а также она быстрее приходит в негодность.

Пользуйтесь увлажняющим кремом

Сухая кожа становится раздраженной чаще, чем увлажненная. Причем увлажняющий крем можно заменить на легкий лосьон или масло.

Мойтесь перед бритьем