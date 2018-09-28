Гороскоп на сегодня

Овен

Этот день будет спокойным и позволит немножко расслабиться. Вам стоит навести порядок на рабочем месте и выбросить лишние предметы. Освоение новой информации принесет хорошие результаты. Во второй половине дня общение с коллегами поможет вам воплотить задуманное. Вечером старайтесь быть внимательнее на проезжей части, есть риск травматизма.

Телец

Сегодня вас ждет много новостей. Ваши старые партнеры предложат выгодную сделку. В вашем окружении есть тайный враг, сегодня вам удастся его разоблачить. Во второй половине дня коллеги могут втянуть вас в неприятную ситуацию, главное – не поддаваться влиянию большинства. Будьте мудрее, тогда все получится.

Близнецы

В первой половине дня вы сможете устранить старые недостатки в своей работе. Отношения с коллегами будут напряженными. Не стоит поддаваться на провокации завистников и недоброжелателей. Делайте, что задумали, вопреки мнению окружающих. Во второй половине дня вы получите поручение от влиятельного человека.

Рак

Сегодня ваша помощь и поддержка понадобится близкому человеку. Не стоит давать совет, основываясь на своем личном опыте. Во второй половине дня ваши партнеры попросят об одолжении. Воспользуйтесь привилегированным положением и поговорите о дополнительных условиях. Вечером займитесь шоппингом и добавьте в свой гардероб яркие наряды.

Лев

В первой половине дня вам предстоит сложная встреча. Не стоит проявлять настойчивость, учитесь слушать собеседника. Во второй половине дня вы сможете решить финансовую проблему, благодаря помощи руководителя. Откажитесь от выполнения чужой работы, не позволяйте себя использовать. Вечером вас ждет случайная встреча с тайным поклонником.

Дева

Этот день принесет важные и полезные контакты. Правила делового этикета нужно соблюдать, чтобы произвести хорошее впечатление на новых партнеров. Вам стоит заняться планированием и обсуждением новых идей. Нестандартное решение поможет вам обогнать конкурентов. Вечером уделите внимание красоте и омолаживающим процедурам.

Весы

Утром старайтесь не вовлекаться в бытовые конфликты. Вам придется заняться решением семейных вопросов. Во второй половине дня лучше перенести важные встречи и переговоры с новыми партнерами. У вас недостаточно информации, чтобы получить нужный результат. Свободное время стоит посвятить общению с друзьями.

Скорпион

Сегодня вас ждет успех и благоприятное стечение случайных обстоятельств. Оказав услугу влиятельному человеку, вы получите большую прибыль и выгодную протекцию. Во второй половине дня действуя в союзе, вы улучшите результаты. Деловой ужин даст возможность получить важную информацию о конкурентах.

Стрелец

В первой половине дня вам придется искать выход из затруднительной ситуации. Возникшая проблема поможет понять, кто враг, а кто друг. Во второй половине дня вы сможете решить проблему, благодаря поддержке руководителя. Используя старые связи, вы получите выгоду и прибыль. Свободное время стоит провести в кругу близких людей.

Козерог

Сегодня вы сможете наверстать упущенное. Ваши планы осуществятся благодаря поддержке заинтересованного лица. Этот день принесет удачу специалистам в сфере финансов и продаж. Во второй половине дня вам стоит узнать больше информации о своих конкурентах. Свободное время лучше всего посвятить уходу за телом и восстанавливающим процедурам.

Водолей

Сегодня вам придется приложить много усилий, чтобы добиться справедливости. Объединившись с оппонентами, вы сможете получить выгоду. Оценивайте профессиональные качества, а не внешность и характер партнеров. Во второй половине дня вам придется выступить судьей в споре коллег. Будьте мягче и мудрее, не показывайте своей истинной заинтересованности.

Рыбы