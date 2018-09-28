Пять типичных ошибок в начале отношений

1. Слишком много инициативы

Следи за тем, чтобы все происходило взаимно и постепенно. Если он уже приглашал на свидание, в следующий раз инициативу можешь проявить ты. Но не становись человеком, который все время сам пишет, звонит и находит предлоги для встреч. Своей чрезмерной активностью ты можешь даже дотащить его до серьезных отношений, а потом гадать, хочет ли он быть с тобой или просто живет по инерции.

2. Заниматься сексом, когда нет доверия

Нет конкретных сроков, когда именно пора заниматься сексом. Можно сделать это хоть на первом свидании, если вы достаточно откровенны друг с другом. Пока тебе неудобно спрашивать его о контрацепции и обсуждать свои предпочтения, вам лучше повременить с интимом.

3. Начинать с негатива

В отношениях нужно быть открытой и честной, но не забывай, что начало романа должно быть легким и интересным. Не грузи парня негативом и своими переживаниями без необходимости. Оставь личные проблемы до того момента, пока вы не сблизитесь достаточно. Унылые люди никому не нравятся.

4. Принижать себя

Самоуничижение всегда выглядит неискренне. К тому же, если ты не любишь себя, почему тебя должен полюбить кто-то еще. Найди способ рассказывать о прошлых неудачах в положительном ключе и не жаловаться на жизнь. В твоих интересах остаться собой, но произвести положительное впечатление на парня.

5. Переходить к сексу, когда кто-то из партнеров не готов

Помимо откровенности важна физическая и моральная готовность к первому сексу с партнером. Никогда не соглашайся на близость из вежливости или из боязни, что он потеряет к тебе интерес. Если окажется, что парень рассматривает тебя только как сексуальный объект, то хорошо, что ты поняла это до того, как оказалась с ним в постели.

Как правильно начать отношения

Составьте разнообразные планы

Старайся увидеть парня в разных контекстах. Наедине, на обеде и ужине с его друзьями, в окружении твоих близких, с коллегами, с родными. Так ты поймешь, как он ведет себя в разных жизненных ситуациях. Может, с тобой он послушный милаха, а с друзьями грубый и властный — тебе стоит узнать это до того, как ваши отношения зайдут слишком далеко. Убедитесь, что у вас обоих сбалансированный образ жизни. Самое сложное в начале отношений — соблюдать баланс, ведь теперь вы неразлучны, как Чип и Дэйл, Чук и Гек, Том и Джерри, Петросян и Степаненко (до развода). Заставляй себя изредка возвращать крышу на место и проводить время с друзьями, семьей и одной.

Начиная новые отношения, ты рискуешь потерять себя и отдалиться от близких. В паре важно сохранять независимость, и это нужно делать с самого начала, чтобы потом не пришлось отвоевывать каждый сантиметр личного пространства.

Следи за красными флагами.

Утверждение о том, что влюбленный человек не видит недостатков в партнере, ошибочно, мы все замечаем, но не придаем значения. Когда наступает разочарование, ты понимаешь, что не раз слышала в голове эти тревожные звоночки, но игнорировала их. Обращай внимание на то, что парень скрывает от тебя какую-то часть своей жизни, критикует, грубо обращается с другими людьми и на прочие красные флаги. Любой из них может подсказать, что тебе не стоит тратить время на этого человека.

Побалуй себя

Не забивай на свои интересы в угоду парню. Ты сама показываешь партнеру, как к тебе нужно относиться. Поэтому будь собой, следуй своим принципам, люби и уважай себя.

Общайтесь

Начало романа закладывает основу для будущих отношений, поэтому обращай внимание на то, как вы общаетесь. Объясняй, что ты имела в виду, вместо того, чтобы оставлять парня наедине с намеками. Будь корректна и конструктивна в спорах и не позволяй себе выражений, о которых потом пожалеешь.