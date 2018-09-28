Советы для модниц: как правильно подобрать юбку по типу фигуры

Юбки — неотъемлемая часть гардероба каждой красавицы. Но не все знают, что для каждого типа фигуры существует свой набор фасонов этой одежды. Подобранная по формам модницы юбка замаскирует недостатки фигуры и придаст облику женственность.

Овальная фигура (яблоко)

Свойственна красавицам, склонным к полноте. Лишние килограммы у них, как правило, в районе живота. В случае же нормального веса фигура обладает округлыми формами, талия практически не заметна.

Юбка-карандаш — не лучший выбор для представительниц этого типа. Им следует остановить выбор на приталенных юбках, расширяющихся книзу — это придаст фигуре нежность и сделает вас привлекательнее.

Фигура-треугольник (груша)

У таких девушек небольшой бюст и узкая талия, бедра очень выражены. Кроме того, склонность к полноте проявляется именно в этой части тела, потому задача юбки — замаскировать особенность телосложения.

Выбирайте юбки серого, коричневого и черного цветов, делая акцент на верхней части тела. Подойдут яркие просторные блузы или украшенные драпировкой.

Прямоугольная фигура (банан)

Такой тип телосложения нередко бывает у спортсменок. Их плечи примерно такие же, как и бедра, а талия мало заметна.

Юбка-карандаш только подчеркнет особенности фигуры, потому от этого кроя лучше отказаться. Рекомендации во многом совпадут с советами для овального типа — юбка-колокольчик сделает образ более женственным. Обратите внимание и на корсеты — этот элемент гардероба подчеркнет талию.

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