Советы для модниц: как правильно подобрать юбку по типу фигуры

Как выбрать фасон юбки? Ответ на этот вопрос интересует огромное число красавиц всего мира, пишет joinfo. Ведь, если подобрать этот элемент гардероба правильно, это скроет недостатки фигуры и сделает образ стильным. В нашей статье советы, которые помогут вам определиться с выбором.
Юбки — неотъемлемая часть гардероба каждой красавицы. Но не все знают, что для каждого типа фигуры существует свой набор фасонов этой одежды. Подобранная по формам модницы юбка замаскирует недостатки фигуры и придаст облику женственность.
Овальная фигура (яблоко)
Свойственна красавицам, склонным к полноте. Лишние килограммы у них, как правило, в районе живота. В случае же нормального веса фигура обладает округлыми формами, талия практически не заметна.
Юбка-карандаш — не лучший выбор для представительниц этого типа. Им следует остановить выбор на приталенных юбках, расширяющихся книзу — это придаст фигуре нежность и сделает вас привлекательнее.
Фигура-треугольник (груша)
У таких девушек небольшой бюст и узкая талия, бедра очень выражены. Кроме того, склонность к полноте проявляется именно в этой части тела, потому задача юбки — замаскировать особенность телосложения.
Выбирайте юбки серого, коричневого и черного цветов, делая акцент на верхней части тела. Подойдут яркие просторные блузы или украшенные драпировкой.
Прямоугольная фигура (банан)
Такой тип телосложения нередко бывает у спортсменок. Их плечи примерно такие же, как и бедра, а талия мало заметна.
Юбка-карандаш только подчеркнет особенности фигуры, потому от этого кроя лучше отказаться. Рекомендации во многом совпадут с советами для овального типа — юбка-колокольчик сделает образ более женственным. Обратите внимание и на корсеты — этот элемент гардероба подчеркнет талию.
Песочные часы
Поздравляем! Вас природа уже наградила фигурой, идеальной для любых, даже самых смелых, экспериментов с гардеробом. Скрывать ничего не нужно — просто носите ту одежду, которая вам нравится. Конечно же, особенно подойдут приталенные модели, а также юбки и платья с поясом.