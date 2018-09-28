Супружеский этикет. Что делать, чтобы быт не загубил семью?

Вспомните, чему нас всех (и мужчин тоже) учили в школе: если не знаете ответа на вопрос – найдите ответ на него! В энциклопедии, учебнике, в Интернете! Возник скандал с супругом? А вы задумывались, на какой почве он возник? Все скандалы имеют закономерность: они возникают либо по стандартной проблеме, либо по стандартному сценарию. Женщина должна, как врач, «вылечить» этот скандал. Разрешая проблемы разумно, без воздействия голосом на повышенных тонах, становишься мудрее и любимее, как ни удивительно. Супружескую любовь губят не столько скандалы и споры, сколько то, как они разрешаются. Исправить супруга легче, если указать на его достоинство, а не на недостаток. Обращаясь с супругом, как будто он лучше, чем на самом деле, мы заставим его стать лучше.

Ежедневно женщина должна учиться быть и оставаться женщиной. С каждым днём это становится все тяжелее, так как на хрупкие плечи (уже давно не слабой половины человечества) наваливаются все больше бытовых забот, детских проблем, новые обстоятельства. И все это она должна решить справедливо, не забывая оставаться женственной и женщиной, чтобы быт не загубил семью. В этом и заключается мудрость семейных отношений.

«Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет».

«Муж – голова, жена – душа».

(Поговорки)

О роли мужчин в семьях, их поведении и влиянии этого на семейные отношения читайте в следующей статье. Цикл статей «Супружеский этикет» рекомендуется читать вместе, так как некоторое поведение женщин бывает присуще мужчинам, и наоборот.

Ни для кого не секрет, что какая бы крепкая ни была семья, какое бы взаимопонимание и любовь не царили – супруги живут каждый своим ритмом, физиологическим алгоритмом и образом мышления. Постольку поскольку мужчины и женщины имеют свою логику и мышление – они никогда не понимали и до конца не смогут понять друг друга. Так возникает вопрос: а как же тогда вообще существуют семьи, за счет чего (точнее – за счет кого) они держатся?

Как существуют семьи? За счет кого они держатся?

Итак, как же существует семейный организм, если супруги не понимают друг друга? Можно выделить два типа сосуществования супругов в семье:

1. Более сильный из двоих не принимает во внимание психологические, поведенческие и мыслительные отличия, которые существуют между полами, из-за неимения уважения к своей половине или, попросту, игнорируя эти нюансы. Один и другой или же оба «закрывают» одного из них в созданный ошибочный образ – устрашением. Образ, на который он или она мало похож или абсолютно не похож.