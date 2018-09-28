Супружеский этикет. Что делать, чтобы быт не загубил семью?

Муж – всему голова, жена – шея. Шея держит голову на плечах, куда шея повернется – туда и голова. Жена мудро должна направлять мужа на путь истинный, пишет Dvorec. Неухоженная шея не привлекает, так и жена неопрятная не может быть очаровательна.
Как оставаться любимой женой всю жизнь? Многие скажут, среднестатистическая любовь длится до свадьбы или же 1-3 года совместной жизни, дальше – привычка. У вас есть друзья, которых вы обожаете, которых все обожают? Они – душа компании. Сколько лет вы знакомы с ними? Они вам стали меньше нравиться? А почему? А супруга? Почему?
Цивилизованным женским обществом за последнее столетие были определены этапы-рубежи, после которых женщина перестает следить за собой: своей эстетикой, речью, поведением. Быт накладывает отпечаток? Рассмотрев этапы в жизни, после которых женщины теряют привлекательность, становится ясно, что все это можно назвать «цели жизни»: 1) замужество, 2) рождение детей, 3) появление внуков, 4) пенсия. Жизненные цели становятся отражением на лице женщины. Почему происходят такие перемены?
Жизнь малоинтересная, скучная, однообразный быт. Создание ячейки общества, семьи, продолжение рода человеческого – естественные этапы, через которые проходит каждый субъект общества, под давлением суровой и темпераментной жизни трансформировались в основные жизненные цели. При доминировании в жизни перечисленных целей самосовершенствование ушло на второй план. Женщина стала неинтересным собеседником, достаточно примитивным существом.
За чем должна следить супруга, чтобы супруг не перестал видеть в ней женщину?
«Вообще, мне бы хотелось больше иметь собаку, чем жену!» (м/ф «Малыш и Карлсон»)
- Не ходить ни в байковом, ни в махровом халате в овечку, с облаками и прочими «детскими» рисунками;
- Не носить «бабушкино» нижнее белье;
- Не пугать супруга «огуречными» масками;
- Не спать в бигудях;
- Не забывать смывать косметику с глаз до принятия душа;
- Не шаркать по дому в тапках (приобретите красивые босоножки без пятки или туфли из ткани на высокой платформе);
- Не ходить непричесанной;
- Не спать в рваной ночнушке;
- Не носить «морду кирпичом» на протяжении всего дня, если ваше недовольство возникло утром;
- 10. Не отчитывать его, если он купил в магазине не такую, например, колбасу, как вы обычно покупаете, или если он не так одел ребенка (отобьете на будущее всякое желание помогать и участвовать в жизни семьи);
- Не спешить отчитывать его и устраивать скандал. Подумать, осмыслить ситуацию. После того, как успокоитесь, поговорить с ним мудро (такой способ наиболее эффективен и не приводит к отчуждению спорящие стороны);
- Не упоминать его родителей в плохом контексте и не сравнивать его ни с родителями, ни с другими мужчинами;
- А также. Втягивать живот, держать спину ровно, за столом сидеть красиво, не бегать босиком по квартире с неухоженными ногтями и пятками, не «отклячивать зад и не чесать» (замечание из к/ф «Служебный роман»), следить за выражениями – словесными и лица;
- И последнее. Не вставать по выходным с постели, пока не проснется муж (приготовить завтрак с вечера, научить детей самостоятельно завтракать, найти выход).
Что должна делать супруга, чтобы супруг не перестал видеть в ней женщину?
«От плохой жены состареешься, от хорошей помолодеешься». (Поговорка)
- Самообразовываться;
- Самосовершенствоваться;
- Увлекаться различной деятельностью (будь то проведение литературных вечеров в библиотеке, спортивная утренняя гимнастики на улице для подруг-соседок, участие в выставках);
- Постоянно искать различные хобби для себя (коллекционировать, шить, вязать, рисовать…);
- Набраться решительности (например, вспомнить и отважиться применить в сексе все сексуальные шалости, которые были выброшены из головы). Или, например, однажды приготовить обед, собрать его в сумки и вывезти всю семью в лесопарковую зону на душевный обед, не получается семью – вывезти мужа;
- Быть сдержанной: стать психологом и подходить к разрешению всех проблем, успокоившись;
- Быть женственной: внутренне и внешне (когда последний раз вы шли, покачивая бедрами?).
Вспомните, чему нас всех (и мужчин тоже) учили в школе: если не знаете ответа на вопрос – найдите ответ на него! В энциклопедии, учебнике, в Интернете! Возник скандал с супругом? А вы задумывались, на какой почве он возник? Все скандалы имеют закономерность: они возникают либо по стандартной проблеме, либо по стандартному сценарию. Женщина должна, как врач, «вылечить» этот скандал. Разрешая проблемы разумно, без воздействия голосом на повышенных тонах, становишься мудрее и любимее, как ни удивительно. Супружескую любовь губят не столько скандалы и споры, сколько то, как они разрешаются. Исправить супруга легче, если указать на его достоинство, а не на недостаток. Обращаясь с супругом, как будто он лучше, чем на самом деле, мы заставим его стать лучше.
Ежедневно женщина должна учиться быть и оставаться женщиной. С каждым днём это становится все тяжелее, так как на хрупкие плечи (уже давно не слабой половины человечества) наваливаются все больше бытовых забот, детских проблем, новые обстоятельства. И все это она должна решить справедливо, не забывая оставаться женственной и женщиной, чтобы быт не загубил семью. В этом и заключается мудрость семейных отношений.
«Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет».
«Муж – голова, жена – душа».
(Поговорки)
О роли мужчин в семьях, их поведении и влиянии этого на семейные отношения читайте в следующей статье. Цикл статей «Супружеский этикет» рекомендуется читать вместе, так как некоторое поведение женщин бывает присуще мужчинам, и наоборот.
Ни для кого не секрет, что какая бы крепкая ни была семья, какое бы взаимопонимание и любовь не царили – супруги живут каждый своим ритмом, физиологическим алгоритмом и образом мышления. Постольку поскольку мужчины и женщины имеют свою логику и мышление – они никогда не понимали и до конца не смогут понять друг друга. Так возникает вопрос: а как же тогда вообще существуют семьи, за счет чего (точнее – за счет кого) они держатся?
Как существуют семьи? За счет кого они держатся?
Итак, как же существует семейный организм, если супруги не понимают друг друга? Можно выделить два типа сосуществования супругов в семье:
1. Более сильный из двоих не принимает во внимание психологические, поведенческие и мыслительные отличия, которые существуют между полами, из-за неимения уважения к своей половине или, попросту, игнорируя эти нюансы. Один и другой или же оба «закрывают» одного из них в созданный ошибочный образ – устрашением. Образ, на который он или она мало похож или абсолютно не похож.
В супружеских отношениях один из супругов боится разочаровать другого, не понравиться. Страх может иметь разные основания и, к сожалению, сейчас в большинстве семей страх не имеет эстетического начала, он – психологический, перед доминирующим в семейном союзе: страх купить не тот продукт, не оправдать доверие… Страх, что ты покажешься в эстетически непотребном виде перед супругой, к примеру, со свисающей с бывшей талии на безразмерные семейные трусы жировой складкой, парадоксально вписался в рамки естественного.
2. Считается, что дать свободу супругу – это принять его таким, какой он есть, с его дурными и вредными привычками быть дома таким «естественным и самим собой». Что такое на самом деле свобода мужчины в семейных отношениях? После слова «свобода», наверняка, у мужчин на лице появится лукавая улыбка, они начнут потирать ладони и промелькнет в мыслях – свобода в отношениях! Уточняю, что свобода в семейном союзе – это не то же, что сексуальная свобода на стороне. Самостоятельное принятие решений (тех, которые должен принимать мужчина) – в этом свобода относительно содержания и поддержания семьи и семейного блага. И не в финансовом смысле, а в том смысле, что мужчина должен дать почувствовать семье свое сильное плечо. Принятие мужских решений, в свою очередь, формирует базу доверия к вам.
Процедура «принятия супруга таким, какой он есть» происходит по определенному сценарию. Сначала один из супругов (чаще женщина) открывает в своем избраннике, что он дома совершенно не такой, какого она знала на романтических встречах, в путешествиях до официальной семейной жизни и постепенно принимает его. Затем тот, который принял свою половину «свободным» в поведении дома, решает, что и ему можно заполучить долю свободы, равенство как никак. На разговор на эти темы в семьях накладывается табу, да и вообще, на все темы супруги общаются мало, крайне мало. Теряется взаимосвязь между субъектами ячейки общества под названием «семья».
«Бабе спустишь – сам баба будешь».(Поговорка)
Для обоих типов семей характерно: тот, кого можно уважить за то, что он усилием над собой или волею страха не беспокоит своими замечаниями другого; тот, который осознает, что вторая половина живет своим ритмом со своим интеллектом и уважает его ритмы, такие чужеродные для него, – приспосабливается. С другой стороны, одна пословица гласит: «Горьким – лечат, сладким – калечат». Пассивное поведение одного из супругов наносит непоправимый вред характеру второго человека, формирует новое поведение, порой агрессивное, подавляющее других и уничижающее. То есть создает другого человека, которого пассивный (назовем его так для определения ролей), встретив в свое время, уже не смог бы полюбить. Так любовь в семьях уходит в никуда, а супруги начинают жить с привычкой друг к другу.
Что делать мужьям, чтобы супруга не перестала видеть в них настоящего мужчину?
- Помнить памятные даты (хотя бы не забывать день бракосочетания, день рождения супруги);
- Некоторые обязанности по дому брать на себя (убрать после ужина посуду или вынести ведро 1 раз в день – не так сложно, да больше и не требуется);
- Следить за запахом изо рта;
- Чаще менять рубашки и футболки;
- Следить за фигурой, ногтями;
- Благодарить супругу за приготовленную еду, пришитую пуговицу, а не воспринимать это как должное;
- Принимать душ, хотя бы 1 раз в день;
- Хотя бы 15 минут в день уделять каждому вашему ребенку;
- Спрашивать у супруги о ее самочувствии, состоянии – быть внимательным;
- Иногда стараться быть романтиком.
Чего не следует делать мужьям, чтобы супруга не перестала видеть в них настоящего мужчину?
- В туалете ходить мимо и оставлять это после себя, будто так и должно быть;
- Оставлять ванную после себя с лужами, раковину с пеной для бритья;
- Издавать разные неприличные звуки неприлично громко (это имеет прямое отношение и к питанию);
- Оставлять использованное белье, где попадется;
- Сравнивать супругу с вашей матерью, соответственно, 1:0 в пользу вашей мамы;
- Слушать вашу маму, предпочитая принимать во внимание ее мнение в решении всех ваших семейных, личных с супругой, вопросов;
- Обязанность покупать подарки перекладывать на вашу супругу;
- Часто позволять себе засиживаться с друзьями допоздна (особенно в выходные).
Поведение мужчин как мужей в семьях закладывается еще с детства – их не всегда воспитывают добытчиками, хорошими отцами и мужьями. Научить сыновей принимать мужские решения, быть уверенными в своих решениях – обязанность родителей.
Благоприятный фон в семье, никого не удивлю, зависит не только от самих супругов, его могут разрушить родственники мужа и жены. Следующие статьи читайте о мудрости в отношениях супружеских пар с их близкими родственниками.