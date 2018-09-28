Гороскоп для женщин на октябрь 2018 года

В октябре некоторые представительницы прекрасного пола смогут добиться своих целей и стать успешнее, и об этом свидетельствуют звезды. Какие перемены ожидают женщин в предстоящем месяце, вы сможете узнать из ежемесячного женского гороскопа, пишет Cluber.
В октябре основным помощником многих Знаков Зодиака по-прежнему остается усиленный Марс. Представительницы прекрасного пола могут смело рассчитывать на его поддержку в самые трудные минуты, а также использовать энергию планеты для достижения поставленных целей. Однако личная сфера жизни обещает быть нестабильной, а виной тому Венера, которая перейдет в ретроградную позицию 5 октября и будет оставаться слабой до конца месяца. В связи с этим многим из вас может показаться, что предстоящий месяц будет тяжелым и доставит немало хлопот. Однако эксперты уверены: если вы будете соблюдать рекомендации астрологов, то в октябре ваша жизнь обязательно изменится в лучшую сторону.
Женщина-Овен
Согласного прогнозам астрологов, в октябре усиленный Марс может как помочь, так и навредить женщинам-Овнам. Данный Знак Зодиака, находящийся под покровительством планеты, станет намного увереннее, но упрямство, которое также возникнет по вине союзника, станет причиной многих неприятностей. В первую очередь это касается личной жизни. Иногда следует пойти на уступки, а возможно, и признать свою неправоту, чтобы избежать неприятных конфликтов с партнером. В плане карьеры женщин-Овнов ожидает успех. В октябре даже любимое увлечение поможет вырасти профессионально и стать гораздо успешнее.
Женщина-Телец
В течение месяца женщинам-Тельцам предстоит переживать взлеты и падения, а произойдет это из-за влияния покровителя-Луны. Это довольно тяжелый месяц для слишком эмоциональных женщин, так как перемены настроения ночного светила будут сказываться и на их душевном состоянии. Однако уже в конце октября энергетика лунного диска станет сильнее, в связи с чем покровитель поспособствует любым начинаниям. Астрологи считают, что в предстоящем месяце женщинам-Тельцам необходимо порадовать себя новыми вещами. Чтобы узнать, какие дни наиболее благоприятны для шопинга, можно обратиться за помощью к ежемесячному календарю покупок.
Женщина-Близнецы
В целом октябрь не доставит женщинам-Близнецам много хлопот. Сатурн станет одним из самых активных помощников, который поспособствует карьерным успехам и даже поможет увеличить доход. К сожалению, ослабленная Венера может испортить впечатления о втором осеннем месяце, так как именно она станет причиной неприятных событий. Женщины, которые пытаются найти спутника жизни, могут отложить поиски на следующий месяц, так как в октябре избавиться от одиночества удастся лишь немногим. Влюбленным женщинам-Близнецам следует покинуть зону комфорта и проявить больше внимания к партнеру, иначе безразличие и холодность могут привести к печальному результату.
Женщина-Рак
Марс постарается лишить женщин-Раков сил и уверенности. Чтобы предотвратить это, необходимо уже сейчас найти источник хорошего настроения и положительной энергии. Наиболее опасные дни в предстоящем месяце — 4, 5, 15, 16 и 31 октября. В это время самый главный помощник и покровитель Раков, Луна, будет очень слабой, что отразится на энергетике и эмоциональном состоянии женщин. В это время астрологи не рекомендуют принимать важные решения, выяснять отношения с любимым человеком и активно участвовать в решении рабочих вопросов. Данные действия могут негативно отразиться как на репутации женщин-Раков, так и на личной сфере.
Женщина-Лев
С 12 по 15 октября покровитель Львов Солнце будет активным. В это время на работе рекомендуется предлагать новые идеи, участвовать в деловых переговорах и просить увлечения оклада. Уверенность не покинет женщин-Львов, поэтому эти действия могут привести к желаемому результату. Кроме того, в течение месяца астрологи советуют Львицам проявить активность на любовном фронте. Женщины, которые находятся в поисках второй половинки, смогут покорить сердца понравившихся мужчин. Львицы, состоящие в отношениях, должны компенсировать возлюбленному недостаток внимания, причиной которого могла стать занятость.
Женщина-Дева
Представительницы Знака Девы всегда стремятся соответствовать своим идеалам, но в грядущем месяце это желание ослабнет. Покровитель Марс заставит женщин-Дев задуматься о более полезных целях и даже поможет достигнуть их. Однако помощь союзника не дает повода расслабляться. Чтобы проявить себя на работе, при этом не забывая о домашних делах и близких людях, следует правильно распланировать свое время и не растрачивать силы зря. Для этого каждый вечер нужно уделять несколько минут восстановлению энергетического запаса, а поможет в этом эффективная медитация для женщин.
Женщина-Весы
Благодаря поддержке Сатурна женщины-Весы смогут повысить свой статус и улучшить материальное положение, но для этого необходимо проявить упорство и старания с самого начала месяца. Вмешательство Марса может спровоцировать конфликтные ситуации дома и на работе, и если в первом случае ссоры получится уладить мирно, то разногласия с коллегами могут привести к увольнению. Не стоит поддаваться на провокации, и тогда октябрь пройдет успешно и даже подарит женщинам-Весам позитивные перемены. Из-за ослабленной Венеры могут возникнуть неурядицы в личной жизни. Причиной этого станет недопонимание и отсутствие поддержки одного из партнеров.
Женщина-Скорпион
В грядущем месяце женщины-Скорпионы смогут найти ответы на многие волнующие вопросы, а также справиться с проблемами, которые одолевали их все прошедшие месяцы. Положительное влияние Марса сделает представительниц этого Знака настоящими перфекционистками, поэтому любая работа будет выполняться в срок и при этом качественно. В середине месяца воздействие Луны станет причиной перепадов настроения, из-за которых могут возникнуть ссоры и скандалы с близкими. Предотвратить семейные конфликты можно при помощи действенных заговоров.
Женщина-Стрелец
В октябре главной поддержкой женщин-Стрельцов остается Марс, которой будет благоприятствовать карьерным достижениям, коллективной работе и успехам на личном фронте. Представительницы Знака Стрельца смогут увидеть новые перспективы, а поспособствуют этому знакомства с нужными людьми. Очень важно, что в октябре Стрельцы смогут в целом переосмыслить свою жизнь и обнаружить ошибки и препятствия, которые ранее не позволяли им достичь заветных целей. Добиться успеха уже в грядущем месяце помогут полезные установки на каждый день.
Женщина-Козерог
В октябре проблемы в финансовой сфере станут причиной дополнительных переживаний. Несмотря на то что работать женщины-Козероги будут не менее упорно, неаккуратное обращение с деньгами может образовать «дыру» в семейном бюджете. Резкая смена погоды и осенняя хандра заставит одиноких Козерогов задуматься о поисках возлюбленного, а те, кому уже удалось найти спутника жизни, потребуют больше заботы и ласки от партнера. Чтобы в грядущем месяце избежать трудностей на любовном фронте, необходимо узнать о секретах счастливых отношений с каждым Знаком Зодиака.
Женщина-Водолей
В октябре женщины-Водолеи смогут рассчитывать только на помощь покровителя-Сатурна, поэтому следует уделить больше времени завершению неоконченных дел. По прогнозам астрологов, в ближайший месяц в жизни женщин-Водолеев не произойдет глобальных перемен, а это значит, что можно наконец-то расслабиться и отправиться в отпуск. Чтобы укрепить отношения с близкими людьми, совершать путешествие лучше всего с семьей или любимым человеком. В связи с тем, что 5 октября покровитель Венера станет ретроградной, положение в личной жизни останется неизменным.
Женщина-Рыбы
С 4 октября и до середины месяца Луна будет очень слабой, что может снизить активность представительниц Знака Рыб. В это время женщинам придется хорошо постараться, что сохранить трудоспособность и продуктивно выполнять свою работу, так как уровень энергетики будет минимальным. Однако уже к концу месяца ночное светило станет активнее. В этот период покровитель заставит женщин-Рыб задуматься об их истинном предназначении. Беспокойство о будущем может подтолкнуть Рыб к кардинальным переменам: смену профессиональной деятельности или переезд.
Многие считают, что октябрь — не самый подходящий месяц для перемен. Но это не так. Даже в холодное и дождливое время года каждая женщина хочет оставаться красивой и быть в центре внимания, но для этого необходимо уделить больше внимания своему внешнему виду, может быть, даже сменить образ.