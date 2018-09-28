Гороскоп для женщин на октябрь 2018 года

Женщина-Лев

С 12 по 15 октября покровитель Львов Солнце будет активным. В это время на работе рекомендуется предлагать новые идеи, участвовать в деловых переговорах и просить увлечения оклада. Уверенность не покинет женщин-Львов, поэтому эти действия могут привести к желаемому результату. Кроме того, в течение месяца астрологи советуют Львицам проявить активность на любовном фронте. Женщины, которые находятся в поисках второй половинки, смогут покорить сердца понравившихся мужчин. Львицы, состоящие в отношениях, должны компенсировать возлюбленному недостаток внимания, причиной которого могла стать занятость.

Женщина-Дева

Представительницы Знака Девы всегда стремятся соответствовать своим идеалам, но в грядущем месяце это желание ослабнет. Покровитель Марс заставит женщин-Дев задуматься о более полезных целях и даже поможет достигнуть их. Однако помощь союзника не дает повода расслабляться. Чтобы проявить себя на работе, при этом не забывая о домашних делах и близких людях, следует правильно распланировать свое время и не растрачивать силы зря. Для этого каждый вечер нужно уделять несколько минут восстановлению энергетического запаса, а поможет в этом эффективная медитация для женщин.

Женщина-Весы

Благодаря поддержке Сатурна женщины-Весы смогут повысить свой статус и улучшить материальное положение, но для этого необходимо проявить упорство и старания с самого начала месяца. Вмешательство Марса может спровоцировать конфликтные ситуации дома и на работе, и если в первом случае ссоры получится уладить мирно, то разногласия с коллегами могут привести к увольнению. Не стоит поддаваться на провокации, и тогда октябрь пройдет успешно и даже подарит женщинам-Весам позитивные перемены. Из-за ослабленной Венеры могут возникнуть неурядицы в личной жизни. Причиной этого станет недопонимание и отсутствие поддержки одного из партнеров.

Женщина-Скорпион

В грядущем месяце женщины-Скорпионы смогут найти ответы на многие волнующие вопросы, а также справиться с проблемами, которые одолевали их все прошедшие месяцы. Положительное влияние Марса сделает представительниц этого Знака настоящими перфекционистками, поэтому любая работа будет выполняться в срок и при этом качественно. В середине месяца воздействие Луны станет причиной перепадов настроения, из-за которых могут возникнуть ссоры и скандалы с близкими. Предотвратить семейные конфликты можно при помощи действенных заговоров.

Женщина-Стрелец

В октябре главной поддержкой женщин-Стрельцов остается Марс, которой будет благоприятствовать карьерным достижениям, коллективной работе и успехам на личном фронте. Представительницы Знака Стрельца смогут увидеть новые перспективы, а поспособствуют этому знакомства с нужными людьми. Очень важно, что в октябре Стрельцы смогут в целом переосмыслить свою жизнь и обнаружить ошибки и препятствия, которые ранее не позволяли им достичь заветных целей. Добиться успеха уже в грядущем месяце помогут полезные установки на каждый день.

Женщина-Козерог

В октябре проблемы в финансовой сфере станут причиной дополнительных переживаний. Несмотря на то что работать женщины-Козероги будут не менее упорно, неаккуратное обращение с деньгами может образовать «дыру» в семейном бюджете. Резкая смена погоды и осенняя хандра заставит одиноких Козерогов задуматься о поисках возлюбленного, а те, кому уже удалось найти спутника жизни, потребуют больше заботы и ласки от партнера. Чтобы в грядущем месяце избежать трудностей на любовном фронте, необходимо узнать о секретах счастливых отношений с каждым Знаком Зодиака.

Женщина-Водолей

В октябре женщины-Водолеи смогут рассчитывать только на помощь покровителя-Сатурна, поэтому следует уделить больше времени завершению неоконченных дел. По прогнозам астрологов, в ближайший месяц в жизни женщин-Водолеев не произойдет глобальных перемен, а это значит, что можно наконец-то расслабиться и отправиться в отпуск. Чтобы укрепить отношения с близкими людьми, совершать путешествие лучше всего с семьей или любимым человеком. В связи с тем, что 5 октября покровитель Венера станет ретроградной, положение в личной жизни останется неизменным.

Женщина-Рыбы

С 4 октября и до середины месяца Луна будет очень слабой, что может снизить активность представительниц Знака Рыб. В это время женщинам придется хорошо постараться, что сохранить трудоспособность и продуктивно выполнять свою работу, так как уровень энергетики будет минимальным. Однако уже к концу месяца ночное светило станет активнее. В этот период покровитель заставит женщин-Рыб задуматься об их истинном предназначении. Беспокойство о будущем может подтолкнуть Рыб к кардинальным переменам: смену профессиональной деятельности или переезд.