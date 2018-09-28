Как поливать цветы жизни? Обильно - не жалея любви!

Существует такое спорное изречение: «Балуйте, балуйте своих детей, ибо вы не знаете, что ждет их в жизни» (В. Набоков). Почему спорное? Потому что мы все знаем, что детей баловать нельзя, пишет Dvorec. Это непедагогично, так категорично заявляют педагоги всех мастей, это повторяют и приверженцы домостроя.
Многие согласны с тем, что баловать детей нельзя, иначе на шею «сядут». Что же, такие опасения есть.
Очень модно сейчас и противоположное мнение, так называемое «японское воспитание». О нем хорошо написано в книге Всеволода Овчинникова «Сакура и дуб». О том, что детей нужно баловать.
Где истина? Есть ли золотое сечение? Может, лучше следовать зову сердца и поступать по велению разума? У русских свой менталитет. То, что здорово японцу, не всегда здорово русскому. С вашего разрешения перефразирую известную поговорку. В Японии семья и уважение к старшим имеют вековые традиции, дети это воспринимают с молоком матери. Наверное, должно пройти много времени, чтобы русские восприняли такой менталитет.
Так кто же прав? И что делать с этим цветком, который растет непонятно как, – то ли это колючка от кактуса, то ли нежнейшая орхидея в дорогой оранжерее. Какой уход нужен нашим драгоценным цветам? И это не для красного словечка – нет ничего более ценного на земле, чем наши дети.
Есть такое изречение: «Ничто нас не делает более счастливыми, чем дети, и ничто не делает нас более несчастными, чем дети». Эти слова запали в душу. Насколько они верны! Дети счастливы – значит, и у нас все хорошо.
Мы смотрим на этот живой маленький комочек, который только-только сделал шаг в этот мир. Мы прочитали море книг о том, как дышать во время родов, как купать ребенка, во что одевать и чем его подкармливать. Это нужные статьи, это полезно знать.
Но почему не читают книги о любви? О том, что ребенка нужно ждать с любовью, что бы его душа знала – его ждут и любят. Все наши комплексы – из детства, все плохое и хорошее в нас тоже из детства. Нет, не спешите обвинять родителей в том, что вам пришлось пережить. Они могли многое не знать. Кто нас учил быть родителем? Всё приходит с опытом.
Но вам дан шанс не допустить ошибок в своей жизни, выращивая свои цветы. Чем вы будете поливать этот росточек? Насколько умерен будет полив? Каков будет уход, здесь ведь главное – мера. Если каждый день ребенок слышит ваши крики, одергивания, чувствует холод, исходящий от вас, не спрашивайте потом себя: «Почему моя дорогая розочка чахнет, отчего опадают ее лепестки, где то солнышко, что ее согреет?»
Солнышко – ваша любовь и ласка. Только они помогут вырастить прекрасную розу, а не чертополох в заброшенном огороде.
Если же ваш полив чрезмерен, тоже не спешите радоваться. Любовь должна быть обязательно, и баловать нужно. Главное – не допустить вседозволенности. Поверьте, даже совсем маленький ребенок знает слово «нельзя», он точно знает, и это от прошлой нашей жизни. Ребенок знает, но он хочет узнать и ваши принципы – на что готовы вы. Это проверка вас на состоятельность.
Замена «нельзя» на «можно» без причины – это фиаско. Ребенок не простит этой слабости. Если нельзя – значит, нельзя. И не бойтесь сказать это. Только правильно объясните. Обратите внимание, ведь не все дети устраивают истерики в магазине. Потакание капризам ребенка – бич для современных родителей. Слишком много соблазнов для детей, слишком много денег у родителей для этих соблазнов. Я не защищаю свое поколение или поколение наших родителей. Ошибок тоже было море, но соблазнов было мало – это спасло.
...«И не введи нас во искушение» – так сказано в молитве
Думаю, согласитесь с выводом: нынешние дети равнодушны к игрушкам. Конечно, они просят купить, и даже требуют, но получив, тут же теряют интерес – и бедная игрушка летит в корзину, и хорошо если целая. Все, прощай, игрушка! Завтра купят другую. Мы забываем, что игрушки – мир познания и общения. Через них и через ролевые игры ребенок познает мир. Игрушка для ребенка – то же, что для вас ваше дитё. Вы можете выбросить малыша? Так почему разрешаете это делать своему ребенку?
Понимаю, так хочется подарить что-либо малышу. Я сама такая же бабушка, хотя внук и далеко. Но бездумным потаканием мы наносим непоправимый ущерб детям, сами разрушаем этот чистейший алмаз. Ведь так мы откупаемся от детей. Ему не игрушка нужна, а ваше внимание, игры с ним.
Даже из окна, к которому я иногда подхожу, я вижу, как молодые мамочки, занятые разговорами с подругами или с любимой игрушкой всего населения – мобильником, забывают о малыше, вспоминая лишь в тот момент, когда нужно шлепнуть, дернуть, накричать. А ему всего-то, нужно хотя бы пять минут внимания, частицу вашей любви и вашей души. Пять минут внимания и любви на всю жизнь.