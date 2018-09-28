Как поливать цветы жизни? Обильно - не жалея любви!

Многие согласны с тем, что баловать детей нельзя, иначе на шею «сядут». Что же, такие опасения есть.

Очень модно сейчас и противоположное мнение, так называемое «японское воспитание». О нем хорошо написано в книге Всеволода Овчинникова «Сакура и дуб». О том, что детей нужно баловать.

Где истина? Есть ли золотое сечение? Может, лучше следовать зову сердца и поступать по велению разума? У русских свой менталитет. То, что здорово японцу, не всегда здорово русскому. С вашего разрешения перефразирую известную поговорку. В Японии семья и уважение к старшим имеют вековые традиции, дети это воспринимают с молоком матери. Наверное, должно пройти много времени, чтобы русские восприняли такой менталитет.

Так кто же прав? И что делать с этим цветком, который растет непонятно как, – то ли это колючка от кактуса, то ли нежнейшая орхидея в дорогой оранжерее. Какой уход нужен нашим драгоценным цветам? И это не для красного словечка – нет ничего более ценного на земле, чем наши дети.

Есть такое изречение: «Ничто нас не делает более счастливыми, чем дети, и ничто не делает нас более несчастными, чем дети». Эти слова запали в душу. Насколько они верны! Дети счастливы – значит, и у нас все хорошо.

Мы смотрим на этот живой маленький комочек, который только-только сделал шаг в этот мир. Мы прочитали море книг о том, как дышать во время родов, как купать ребенка, во что одевать и чем его подкармливать. Это нужные статьи, это полезно знать.

Но почему не читают книги о любви? О том, что ребенка нужно ждать с любовью, что бы его душа знала – его ждут и любят. Все наши комплексы – из детства, все плохое и хорошее в нас тоже из детства. Нет, не спешите обвинять родителей в том, что вам пришлось пережить. Они могли многое не знать. Кто нас учил быть родителем? Всё приходит с опытом.

Но вам дан шанс не допустить ошибок в своей жизни, выращивая свои цветы. Чем вы будете поливать этот росточек? Насколько умерен будет полив? Каков будет уход, здесь ведь главное – мера. Если каждый день ребенок слышит ваши крики, одергивания, чувствует холод, исходящий от вас, не спрашивайте потом себя: «Почему моя дорогая розочка чахнет, отчего опадают ее лепестки, где то солнышко, что ее согреет?»

Солнышко – ваша любовь и ласка. Только они помогут вырастить прекрасную розу, а не чертополох в заброшенном огороде.