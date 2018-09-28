Чайлдфри - что это такое?

При этом не надо путать с чайлдфристами мужчин и женщин, желающих иметь детей, но по разным причинам не способных их зачать. В основном из-за бесплодия. Речь также и не о тех, кто откладывает рождение ребенка на отдаленное будущее.

Особенностью движения является то, что решающее слово в нем имеют женщины. Мужчины могут не знать в некоторых случаях, что отношения имеют с женщиной-чайлдфристкой, и будут пытаться уговорить ее не предохраняться от зачатия. Если же мужчина разделяет позицию женщины, то, как правило, он идет на добровольную химическую стерилизацию, но со способностью совершить половой акт.

Движение носит ярко выраженный женский характер отрицания материнства. Чайлдфристки впервые появились в США, и на них долгое время в обществе не обращали никакого внимания, так как их было сначала очень мало, они не устраивали митингов или демонстраций, ограничиваясь группировками в социальных сетях.

Главными причинами появления движения чайлдфри стали социальные проблемы, неравенство, свободная любовь.

Популярным в Америке это движение стало лишь десятилетие назад. Прежде всего, тем, что за чайлдфризм начали активно агитировать семейные пары, намеренно отказываясь от зачатия ребенка. При этом оба супруга, по данным медиков, не страдают бесплодием — женщина прерывала уже беременность, а мужчина имеет ребенка с другой женщиной. Иными словами, находясь в самом благоприятном для зачатия возрасте, мужчина и женщина не желали иметь ребенка и публично заявляли об этом.

Главными причинами появления движения чайлдфри в Америке стали социальные проблемы, неравенство, рост эгоизма среди женщин, пропаганда свободной любви, которая ориентирована на получение лишь удовольствия в сексе без стремления продолжить человеческий род. Хотя США — богатая страна, но в ней миллионы бедных. А у них всегда наготове фраза: «Зачем плодить нищету?»

В США уже действуют свыше 40 крупных организаций, пропагандирующих чайлдфризм не только в социальных сетях, но и в средствах массовой информации. По оценкам самих чайлдфристок, это примерно 25% от женского населения страны.

Движение чайлдфри в настоящее время есть и в ряде других стран. Особенно активно оно в густонаселенных государствах, правительства которых видят решение экономических проблем в снижении рождаемости.

В России тоже не столь давно появились сторонницы движения не иметь детей. Как и в США, они свою деятельность начали с социальных сетей.

В 2013 году администрация «ВКонтакте» была вынуждена начать блокировать группы чайлдфристок в Санкт-Петербурге. Нынче такие блокировки групп и отдельных аккаунтов происходят и в других городах.