Как пережить женскую истерику: два проверенных совета

За помощью мы обратились к Игорю Шварцу, психологу Международного центра World Sexology Institute. И узнали, что бывает два типа истерики:

истинная;

манипулятивная.

Обе они - как две капли воды: у женщины учащается дыхание, появляются лихорадочные подергивания конечностей, слезы на глазах и прочая классика этого жуткого жанра. Правда, возникают они в разных ситуациях. Вторая, как правило, появляется тогда, когда барышня хочет взобраться на твою шею, свесить ноги и болтать ими, пока не выполнишь все ее капризы. Что касается истинной истерики, она бывает, скажем, тогда, когда ты случайно выбросил из окна ее кошку... восьмой раз подряд...

Так как первый вариант случается куда реже, с него и начнем.

Истинная истерика

Тут девушка в состоянии аффекта. И что бы ты не сказал, оно обязательно ухудшит ситуацию, и в конечном счете обернется против тебя. Так что лучше молчи. Шварц говорит, терпеть долго не придется: “Максимум такая истерика длится не более 7 минут“.

Но в таком состоянии барышня не соображает ни на грамм. Поэтому легко может кинуться на тебя и попытаться покалечить. Эксперт рекомендует успокоить ее легкой пощечиной. Хотя, если ты не фанат рукоприкладства (мы тоже), можно обойтись выплеснутым в лицо стаканом холодной воды. Или кипятка (шутка).

А будет вообще шикарно, если ты найдешь мирное применение для ее разбушевавшейся энергии. Например, займи нервную сексом. После такого, говорит Игорь, обычно наступает полное торможение всех процессов. И девушка тут же засыпает.

Манипуляция Частые истерики, не совпадающие с днями ПМС - прямой указатель того, что кода-то разрешил женщине добиться своего с помощью слез. Ты прогнулся, дал слабину, и теперь платишь за это. Как решить? Можно попросить у Эмметта Брауна (доктор из “Назад в будущее“) его чудо-машину времени (DeLorean DMC-12). Но если твои обещания галлонов пива и отборнейшей тарани ученого никак не зацепили, попробуй следующее: Дай женщине возможность самоутвердиться, почувствовать себя значимой персоной, а не просто твоей девушкой.