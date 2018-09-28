Сб, 29.09.2018

Предупредите близких! Как себя вести во время грозы

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Молния.

ФОТО: PATRICK PLEUL/AFP/Scanpix

Что может быть приятнее пробежаться под тёплым дождиком, прыгая по лужам? Только делать это нужно, утверждает joinfo, находясь в полной безопасности и не опасаясь быть случайно пораженным молнией.

Увы, момент перехода от небольшого дождика до сильной грозы с молниями и громом, довольно зыбкий. Но пропускать его нежелательно, поскольку техника безопасности во время пребывания на улице в грозу – довольно сложная, важная и нужная штука. Вы же не хотите случайно оказаться жертвой молнии, не так ли? 

Правила поведения во время грозы

  • Не подходить ближе чем на 30-40 метров к высоким отдельно стоящим деревьям. Именно они чаще всего и становятся мишенью для молний. По некоторым таким деревьям это даже заметно – следы обугленности, частично мёртвые ветки, отсутствующая кора. Но даже если дерево целое и невредимое – это ещё ничего не гарантирует.
  • Не находиться на открытом пространстве или на холме. При таком раскладе, вы будете считаться самой высокой точкой пространства, а значит – именно к вам будет прикладываться разница потенциалов.
  • Ни в коем случае не подходить к проводам, линиям электропередач, металлическим заборам, вышкам и различным предметам, в которых много металла.
  • Следует занимать положение как можно ниже – найти яму, овраг или какую-нибудь относительно сухую котловину, сесть, прикрыть голову руками, постараться занять как можно меньше места.
  • По возможности, стоит избегать контакта с мокрой поверхностью. Если есть возможность подложить под себя что-то сухое и прикрыться сверху – этим стоит воспользоваться. Мокрая земля как раз создаёт отличные условия для прохождения разряда электрического тока. И именно по ней он и пойдёт, а не по тому сухому «пятачку», который вы себе обеспечите.
  • Также стоит убрать из карманов все металлические предметы, поскольку было доказано, что они могут притягивать молнии. К счастью, кольца, серьги и элементы пирсинга в этом плане безопасны.
  • Если гроза застала вас в воде – очень плохо. Лодка автоматически становится самой высокой точкой поверхности, а сам разряд отлично распространяется по воде. Так что старайтесь избегать возникновения такой ситуации – спастись из неё почти нереально. Точнее, реально, поскольку дерево – частично диэлектрик, а это означает, что вы сможете отделаться уничтоженной мачтой и пожаром на судне. Плохо, но лучше, чем получить непосредственный удар током.
  • Если гроза застала вас в автомобиле – хорошо. Выключить двигатель, отключить аккумуляторы, спрятать антенну и сидеть себе спокойненько. Если молния и попадёт в машину, то по металлическому корпусу уйдёт в землю. Шинам, конечно, будет плохо, но вы сами уцелеете.
  • Идеальный вариант – находиться в грозу в доме, снабженном молниеотводом. При таком раскладе опасаться вообще нечего. Разве что простуды, если вы вдруг промокнете по пути в укрытие. Но надо помнить, что дым из печной трубы является хоть и плохим, но проводником, а это значит – целью для молнии. Так что топить печку во время грозы тоже не рекомендуется.

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