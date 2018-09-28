Предупредите близких! Как себя вести во время грозы

Увы, момент перехода от небольшого дождика до сильной грозы с молниями и громом, довольно зыбкий. Но пропускать его нежелательно, поскольку техника безопасности во время пребывания на улице в грозу – довольно сложная, важная и нужная штука. Вы же не хотите случайно оказаться жертвой молнии, не так ли?